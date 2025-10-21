Войната в Украйна:

Хулио Веласкес прави нещо уникално с Левски от началото на новия сезон

21 октомври 2025, 10:57 часа 434 прочитания 0 коментара

Наставникът на Левски Хулио Веласкес прави нещо уникално от началото на новия сезон, пишат колегите от Sportlive.bg. Треньорът на "сините" се доказа като изключителен специалист в използването на резервни футболисти, които да му носят резултат. Оказва се, че след първите 12 кръга Левски може да се похвали с 12 гола, изработени от резервни футболисти, като сметката набъбна след победата над Черно море с 3:1 като гост.

Резервите на Левски имат 12 голови участия в 12 мача

Голът на резервата Борислав Рупанов в края на двубоя срещу "моряците" се превърна в 12-ото голово действие на резервен футболист на Левски от началото на сезон 2025/26. Сметката включва както голове, така и асистенции. Това означава, че резервите на Левски носят средно по 1 голово участие на мач. Именно това се превръща и в основен коз за Хулио Веласкес, който продължава да доказва, че знае какво прави при подбора си на титулярни и резервни футболисти.

Хулио Веласкес

"Златните" резерви за Левски обаче не опират само до Рупанов. Освен това Веласкес е номер 1 в елита на България по голови участия на резерви, но зад него има и други специалисти, които използват умело този прийом. Кои са "златните" резерви на Левски и кои други български отбори се справят успешно в това направление - четете в Sportlive.bg!

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
