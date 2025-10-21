Хулио Веласкес прави нещо уникално с Левски от началото на новия сезон

Наставникът на Левски Хулио Веласкес прави нещо уникално от началото на новия сезон, пишат колегите от Sportlive.bg. Треньорът на "сините" се доказа като изключителен специалист в използването на резервни футболисти, които да му носят резултат. Оказва се, че след първите 12 кръга Левски може да се похвали с 12 гола, изработени от резервни футболисти, като сметката набъбна след победата над Черно море с 3:1 като гост.

Резервите на Левски имат 12 голови участия в 12 мача

Голът на резервата Борислав Рупанов в края на двубоя срещу "моряците" се превърна в 12-ото голово действие на резервен футболист на Левски от началото на сезон 2025/26. Сметката включва както голове, така и асистенции. Това означава, че резервите на Левски носят средно по 1 голово участие на мач. Именно това се превръща и в основен коз за Хулио Веласкес, който продължава да доказва, че знае какво прави при подбора си на титулярни и резервни футболисти.

"Златните" резерви за Левски обаче не опират само до Рупанов. Освен това Веласкес е номер 1 в елита на България по голови участия на резерви, но зад него има и други специалисти, които използват умело този прийом.