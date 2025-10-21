Войната в Украйна:

Лятото се връща в тези градове. Времето утре - 22 октомври 2025 г.

На 22 октомври 2025 г. в сутрешните часове на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Времето ще бъде почти тихо, със слаб южен вятър в Източна България. Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в София - около 4°. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни - над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София - 18°. Най-топло ще бъде в Хасково и Ямбол, където се очаква максимална температура от 22 градуса, показва прогнозата за времето.

Над морето

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Облачно в планините

В планините облачността ще бъде предимно значителна и на места в западната половина от Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по-най високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
