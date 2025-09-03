"Мислят за Луната и други неща": Вили Вуцов посочи огромен проблем в играта на Левски и селекцията на "Герена"

През последните седмици играта на Левски под ръководството на Хулио Веласкес предизвиква огромно възхищение. "Сините" са непобедени в Първа лига, след като в първите шест кръга записаха пет победи и едно равенство, и делят първото място в класирането с Лудогорец. Те се представиха силно и на европейската сцена, достигайки до плейофа за влизане в Лигата на конференциите, където отпаднаха от АЗ Алкмаар. Именно представянето срещу нидерландския гранд предизвика недоволство в един от бившите наставници на тима.

Вили Вуцов с критики към Левски

Колоритният български треньор Велислав Вуцов, който беше начело на "сините" през 2008 година, посочи основния проблем в играта на Левски. Той направи анализ на отпадането от АЗ Алкмаар и заяви какво трябва да се подобри в представянето на тима. Бащата на вратаря на "Герена" коментира темата в своя подкаст. Според Вуцов в селекцията на Веласкес има огромни пропуски, особено е една определена зона.

"Основният проблем в Левски е, че играе много бавно", започна Вуцов. "Топката се подава само на крак. Когато се опитат да играят на малко по-бързи обороти, бракът става 80-90%. Левски не беше готов да отговори на натиска, динамиката и агресията на Алкмаар. Какъв анализ да направим? АЗ сгазиха Левски. Първият им гол е още преди фаула. Четири-пет пъти притиснаха "сините" в линията на наказателното поле. И на пет-десет метра от пеналта отнемат топката. През целия мач Левски не се доближи да пресира дори в тяхната половина. Друго важно е, че когато превключат на контраатака, тя има завършване. Ние отнемаме топката и започваме да мислим за Луната и за други неща. Всичко става бавно."

"Левски има много, но и доста няма. Виждат се пропуски в селекцията. На няколко позиции няма футболисти. Трябва да се промени бавният стил на игра, за да няма главоболия в първенството. Най-големият проблем е в средата на терена, където са събрани еднотипни и по-бавни играчи. Марин Петков трябва да влезе в центъра на терена. Трябва да посочим и хубавите неща. Отборът израсна. В мачовете в Европа се натрупа и голямо самочувствие. Отдавна не е имало и такова обединение в синята общност", каза още той.

Вуцов коментира и порочните практики у нас, заявявайки, че българският футбол работи на "ла телефонаре".