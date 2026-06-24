Млад български талант подсили редовен участник в Шампионска лига

Млад български талант ще направи следващата стъпка в кариерата си. Става въпрос за 18-годишния вратар Мариян Боев, който замина за Белгия, за да подпише с местния гранд Генк. През изминалия сезон стражът бе част от отбора на Ботев Пловдив до 18 години. Сега обаче Боев ще продължи да се усъвършенства в един от най-утвърдените европейски клубове за развитие на млади вратари. Детайлите по контракта между двете страни остават конфиденциални.

Престижен трансфер за Мариян Боев

На "Колежа" пада сериозна работа по лятната селекция на Ботев Пловдив. До момента ръководството на "канарчетата" привлече пет нови попълнения. Тимът се подсили с Богдан Костов, Владимир Мендеш, Асен Чандъров, национала на Уганда - Тимъти Ауани, и Шола Аделани, който се завръща "под тепетата" от наем. "Жълто-черните" се разделиха с редица футболист, като в списъка на напускащите до този момент фигурират: Николай Минков, Алекса Мараш, Габриел Нога, Джон Емануел, Талес да Силва, Емерсон Родригес (край на наема), Мартин Георгиев, Алекса Мараш, Антоан Конте, Таилсон и Константинос Балоянис.

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Междувременно феновете на "жълто-черните" получиха отлична новина за състоянието на един от основните си играчи. Става въпрос за капитана на отбора Тодор Неделев, който е все по-близо до завръщане на терена. Халфът получи тежка контузия по време на загубата с 0:2 от големия градски съперник Локомотив в началото на май. Неделев разкъса предна кръстна връзка на коляното и бе принуден да пропусне края на сезона. Сега той е преминал следващия етап от рехабилитацията си и вече планува своето завръщане.