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Моуриньо остава без един от най-перспективните си играчи - бразилската звезда на Реал Мадрид пак напуска

10 август 2026, 11:24 часа 941 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Моуриньо остава без един от най-перспективните си играчи - бразилската звезда на Реал Мадрид пак напуска

Един от новите играчи на Реал Мадрид проваля плановете на голяма звезда на "Бернабеу". Наскоро "кралете" официално обявиха привличането на испанския нападател Карлос Еспи. Той вече заблестя с бялата фланелка, като отбеляза дебютното си попадение в приятелски мач с Ференцварош. Това допълнително усложни ситуацията на Ендрик, който се надяваше на "нов живот" в испанската столица под ръководството на Жозе Моуриньо.

Бъдещето на Ендрик в Мадрид отново е под въпрос

Както е известно, престоят на Ендрик в Мадрид не върви по план от самото начало. Той не попадаше в сметките на бившия наставник на "кралете" Карло Анчелоти, както и на Алваро Арбелоа, и липсата на игрово време в крайна сметка го принуди да напусне. След успешния си престой под наем в Лион през миналия сезон, който му донесе място в състава за Мондиал 2026, бразилецът се надяваше, че най-накрая ще получи своя шанс в Реал под ръководството на Жозе Моуриньо.

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Първоначално се съобщаваше, че Моуриньо иска да задържи бразилеца в състава си, но сега изглежда, че Ендрик е отворен за поредно преотстъпване под наем и разглежда предложения. 20-годишният е твърдо решен да си намери отбор, който играе в европейските турнири, и ще има гарантирано място в стартовия състав. Вестникът "AS" съобщава, че Жозе Моуриньо е оставил решението в ръцете на бразилеца, въпреки че играчът вече разбира ролята си. 

Ендрик

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Португалският треньор вижда Ендрик по-скоро като централен нападател, отколкото в ролята на дясно крило, която той изпълняваше в Лион, но също така признава, че бразилецът не е типичен "номер 9". Това оставя 20-годишния играч като трети избор в атаката, след Килиан Мбапе и Еспи. Вдясно също има изобилие от варианти - с привличането на Ян Диоманде, а също и с Брахим Диас, Бернардо Силва и дори Родриго, щом се възстанови. Бъдещето на бившия играч на Палмейрас изглежда мрачно.

Валят оферти за Ендрик

Вече постъпват оферти и Ендрик преценява коя от тях най-добре отговаря на нуждите му, преди да вземе решение. Ако напусне през този сезон, той иска клуб, който участва в европейските турнири, в идеалния случай в Шампионска лига, и който да му предостави ролята на титулярен нападател. Сега интерес проявиха Рома и Астън Вила, като и двата отбора отговарят на условията, поставени от Ендрик. Преотстъпването под наем е идеалното решение за Реал Мадрид. Без него клубът рискува да пропилее огромната инвестиция, направена преди две години, когато привлече нападателя от Палмейрас за 35 милиона евро плюс 25 милиона в допълнителни плащания. 

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Реал Мадрид Ендрик
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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