Капитанът на Ботев Пловдив захвърли патериците и планува своето завръщане

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев продължава своето възстановяване успешно и вече премина към следващ етап от своята рехабилитация. От клуба съобщиха, че лидерът на “канарчетата” е започнал активни тренировки във фитнеса, което е важна стъпка напред в процеса му към завръщане на терена.

Възстановяването на Неделев върви успоредно с подготовката за първата лятна контрола

Неделев вече се движи без помощни средства, като е свалил патериците и шината. Това позволява постепенно да се увеличава натоварването и да се работи по възстановяване на физическата форма. В следващите седмици халфът ще се съсредоточи основно върху упражнения във фитнес залата, с цел укрепване на мускулатурата и подготовка за по-сериозни натоварвания.

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В случай, че всичко върви по план, след около два месеца се очаква той да започне тренировки на терен под наблюдението на кондиционния щаб на Ботев. Завръщането му в игрови режим ще бъде плавно, за да се избегнат рискове от усложнения. Междувременно Ботев Пловдив ще стартира серията си от летни контроли срещу Спартак Плевен. Мачът е от 18:30 часа на 23 юни, вторник, на футболен комплекс “Никола Щерев – Старика”.

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