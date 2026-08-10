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Представител на японска компания пристига в България за преговори с Локомотив Пловдив

10 август 2026, 12:32 часа 862 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на Локомотив (Пловдив)
Представител на японска компания пристига в България за преговори с Локомотив Пловдив

Представител на японска компания ще пристигне в България по покана на собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Двамата ще се срещнат в София като ще обсъдят бъдещи възможности за евентуално партньорство. Новината бе съобщена официално от ръководството на „смърфовете“.

Японският представител ще гледа и двубоя с Дунав Русе 

Японският представител ще бъде в България в периода 13-17 август. По време на визитата си той ще посети стадион „Локомотив“ в пловдивския парк „Лаута“, клубната база на „черно-белите“, както и базите в Самоков и Говедарци.

От Локомотив Пловдив уточниха още, че представителят на японската компания ще изгледа на живо и предстоящото домакинство на „смърфовете“ срещу Дунав Русе от петия кръг на Първа лига. Двубоят е на 16 август, неделя от 21:15 часа на „Лаута“.

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