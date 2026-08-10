От ЦСКА скочиха на съдиите в Първа лига: Дано е човешка грешка, а не тенденция

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев сподели впечатленията си от представянето на отбора при победата над Септември София. "Армейците" пренесоха добрата си серия от европейската сцена в Първа лига и постигнаха класически успех. Бившият капитан на рекордните шампиони остана доволен от видимата промяна в играта и държанието на играчите, но не и от съдийството в мача. Главен съдия на двубоя бе Кристиян Колев.

Илиев говори след победата на Септември

Илиев, който заема тази длъжност в Борисовата градина от няколко седмици, говори пред медиите след всички мачове на тима до момента. Той отчете, че откакто заема новия си пост, се забелязва положителна промяна в ЦСКА, но не я приписва на себе си. След това обърна специално внимание на съдийството, като подчерта, че иска клубът да не бъда ощетяван, не да му се помага. По време на срещата останаха сериозни съмнения, че съдията спести дузпа в полза на "армейците".

ОЩЕ: Христо Янев хвърли ръкавицата: ЦСКА няма да отлага мачове - всичко е в главите ни!

"Няма как да бъдем доволни от съдийството"

"Тази положителна промяна, която виждаме, се дължи на всички. Не мога да кажа, че се дължи на мен. Няма да е честно и няма да е истина. Всички, които работим в клуба, полагаме неимоверни усилия ЦСКА да върви напред и да се развива всеки ден. Виждаме, че се получава. На всички ни е ясно, че не е лесно. Най-хубавото е, че виждаме надграждане", категоричен е Илиев. "Това, че мачовете имат различен характер, по никакъв начин не ни дава възможност да подхождаме по различен начин. Стремим се във всеки един двубой да сме максимално концентрирани."

"Не обичам да коментирам съдиите, но днес ще си позволя. Определено в доста ситуации те бяха фактор в наш ущърб. Силно се надявам това да е просто човешка грешка, а да не се окаже тенденция срещу нас. Отбор като ЦСКА не заслужава да има такива отсъждания срещу него. Всеки може да допусне грешка. Днес не бяха една или две. За мен няма значение дали резултатът е 0:0, или 3:0. Когато има дузпа, трябва да бъде отсъдена. Не държим да ни бъде помагано, но държим да не бъдем ощетявани. Няма как да сме доволни от съдийството", каза Илиев.

ОЩЕ: Двама от ЦСКА мистериозно отпаднаха от сметките на Христо Янев