"Цените се надуват изкуствено от печалбари": Как една книга в Гърция струва 15€, а в България - 27€

Цените на печатните издания в България се надуват изкуствено и вероятно това е причината книжният пазар у нас да остава скромен по обем. Това коментира гл.ас. д-р Александър Стоянов, учен от Института за исторически изследвания на БАН, преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ" и изтъкнат историк.

Той споделя, че в чужбина изданията са на много по-ниска цена и за пример даде Гърция.

"Онзи магически момент, в който купиш англоезична книга в Гърция за 15€, а в българския й превод цената й е 27€", използва той като повод за своя коментар.

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"Цените на печатните издания, както и на всичко друго у нас, се надуват изкуствено по разни начини, за да може прослойката печалбари, които управляват търговията у нас, да изстиска колкото се може повече от обществото. На фона на подобни разлики от 40% в цената и на ниското качество на повечето преводи у нас, нищо чудно че книжния пазар остава скромен по обем", категоричен е Стоянов.

Издателствата оставят хората без избор да купуват скъпи книги

Той обяснява, че в конкретния случай разликата в цената идва заради решение на издателството у нас.

"Българското издателство е решило да пусне въпросната книга в скъпо издание с порезка и дебели корици, без да остави, както се прави на запад, вариант за меки корици, които правят изданието по-достъпно. През последната година много издатели избират този подход при отпечатването на бестселъри, за които се знае, че ще се търсят от публиката", обяснява той.

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По думите му практиката не е нова, но до скоро не е била масова.

"Резултатът, поне при мен, е че комбинацията от завишени цени и лош превод, ме кара все по-често да си купувам англоезични оригинали или като ги поръчвам в хартиен вариант, или като ги купувам като електронни книги", споделя Стоянов.

Според него другият сериозен проблем е качеството на книгите. "Въпреки че постоянно излизат доста стойностни и смислени неща във всички жанрове, оставам с усещането, че у нас се промотира огромно количество булевардна литература. Съзнавам, че е важно да има комерсиалност и че интелектуалното ниво у нас е ниско, но една от задачите на книгите е да възпитава вкус и стил. Трябва да се намери по-добър баланс между повърхностните обществени щения и достъпа до по-качествена литература", категоричен е той.