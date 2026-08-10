Кабинетът "Радев":

Клуб от Топ 5 първенствата следи големия герой на ЦСКА в Европа

10 август 2026, 10:43 часа 898 прочитания 0 коментара
Снимка: Официален сайт на ЦСКА
Клуб от Топ 5 първенствата следи големия герой на ЦСКА в Европа

Една от звездите на ЦСКА на европейската сцена привлече погледите на чуждестранните клубове с отличните си изяви. Както е известно, "армейците" се докосват до основната фаза на Лига Европа, след като победиха Макаби Тел Авив в първия си мач от третия предварителен кръг и само един двубой ги дели от решителния плейоф. Огромен принос за класирането на тима има вратарят Фьодор Лапоухов, който се превърна в герой по време на предния кръг и реванша с Карабах.

Интересът към Фьодор Лапоухов нараства

След като се представи отлично под рамката и имаше огромен принос за това срещата да премине в продължения, Лапоухов бе брилянтен и при дузпите. Припомняме, че беларуският национал показа страхотни рефлекси и при наказателните удари срещу Локомотив Пловдив на финала за Купата на България, спечелен от ЦСКА. По този начин той привлече погледите на клубове от Топ 5 първенствата и ако продължава така, съвсем скоро може да се стигне до престижен трансфер.

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Фьодор Лапоухов

В Германия пожелаха вратаря на ЦСКА

Според информация на "Мач Телеграф", клуб от германската Бундеслига проявява интерес към услугите на Лапоухов. Все още името на въпросния тим се пази в тайна, но най-вероятно става дума за Майнц. Изданието се позовава на сигурен източник, който твърди, че германците ще следят изкъсо представянето на беларуския страж до края на година и след това ще вземат решение дали да предприемат по-сериозни мерки. Междувременно от "Армията" нямат никакво намерение да се разделят със звездния си вратар и искат да го обвържат с дългосрочен договор.

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ЦСКА бундеслига Фьодор Лапухов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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