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Взрив във военен завод в България: Демерджиев с първи данни

10 август 2026, 12:36 часа 3121 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Взрив във военен завод в България: Демерджиев с първи данни

Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев потвърди за взрив във военен завод в България след като в публичното пространство се появи информация за инцидент в завод "ЕМКО" край Трявна. "Има взрив, възникнал е пожар, на място са отправени както пожарни коли, така и жандармерия", заяви пред медиите вътрешният министър. От думите му стана ясно, че взривът е възникнал в едно от халетата през деня и докато е имало работници, но към момента няма данни за пострадали. 

Демерджиев е на мнение, че причините за взрива и последвалия пожар са вътрешни - ОЩЕ: Взривове във военни заводи в България: Руски връзки и най-тежките случаи

"Става въпрос за едно от халетата, правим всичко възможно да локализираме пожара. Когато става въпрос за взривни материали, трябва да вземем мерки, с които да запазим живота и здравето на пожарникарите", добави още Демерджиев. 

Кой стои зад "ЕМКО"

Припомняме, че основател и собственик на "ЕМКО" е Емилиян Гебрев. Той, заедно със сина си, беше обект на опит за покушение, което се счита, че е организирано от службите на Путинова Русия. Всъщност дори The New York Times се захвана с историята на Гебрев и още през 2019 година писа, че е имало два опита за убийството на българския оръжеен търговец. Освен това, авторитетната американска медия изрично обърна внимание, че той е доставял оръжия за Украйна след 2014 година – ОЩЕ:

Далеч по-конкретна история оформи руското опозиционно издание The Insider, което работи заедно с българския журналист Христо Грозев. Той е на директен прицел на руските служби – ОЩЕ: "Първата атака на Русия срещу НАТО": Хората, опитали да отровят Гебрев, са взривили складовете в България

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Тези материали, макар и от години назад, всъщност са предистория – една от най-пресните руски закани, касаещи Гебрев, е от миналата година, ПРИПОМНЕТЕ СИ: Русия се прицели в България и Емилиян Гебрев заради износ на сръбско оръжие за Украйна

Колкото до това какво направи българската прокуратура що се отнася до Гебрев и излизащите през годините данни, че той е руска цел, достатъчно е да напомним историята с взрива в Чехия, който е свързан с бизнеса на Гебрев – ОЩЕ:

Тече евакуация на съседните села

МВР продължава да действаме там с евакуация на близките населени места.

"Създали сме организация да се ограничи пожара, изясняваме причините. Това се е случило през деня в процес, в който е имало работници на място", подчерта вътрешният министър. 

Евакуацията се прави с превантивна цел. ОЩЕ: Взрив във военен завод в Сърбия, има ранени

Припомняме, че до евакуация на съседни села се стига през април 2015 г., когато взривове разтърват Иганово. Инцидентът възниква в производствен цех на ВМЗ „Сопот” за термоглави. Евакуирани са около 60 души от село Иганово.

Най-ранни данни за взрив в оръжеен завод в България има от 2000 г., когато между хасковските села Александрово, Константиново, Любеново, Родопи, Поляново и Брягово се разразява пожар. Привечер огънят се достига склад за боеприпаси в с. Иваново и довежда до взривове. 

По-сериозните случаи с тежко ранени и загинали

През април 2006 г. в завод „Миджур“ избухва пожар, при който загива инж. Илия Симов.

Друг подобен инцидент със загинали има през октомври 2007 г., когато при взрив в оръжейното дружество “Арсенал” загива 48-годишният Атанас Атанасов.

През юни 2011 г. 51-годишна жена загубва ръката си при взрив във военен завод 4 в село Мъглиж, филиал на „Арсенал“ АД.

През февруари 2014 г. в цех 130 на Завод 4 на оръжейния комплекс на „Арсенал” край Мъглиж избухва взрив. Вследствие множество травми с около 98% изгаряния загива работещ в завода мъж.

През април 2016 г. двама души загиват след запалване на машина в Завод 3 на „Арсенал“ В Казанлък, а през май същата година 53-годишен мъж загива при взрив в цех на завод „Арсенал“ в Мъглиж.

Нелеп инцидент възниква през 2017 г. във ВМЗ – Сопот, когато 43-годишен мъж се подхлъзва и пада в една от ваните с киселина, а по-късно умира от раните си, въпреки оказаната медицинска помощ.

Инцидент във оръжейния завод 3 на „Арсенал“ в Казанлък през март 2018 г. води до смъртта на 27-годишен работник. 

Дронът край Кардам: Какво прави МВР да няма повторение?

Вътрешният министър коментира и случая с дрона край Кардам, като подчерта, че МВР е поела охраната съвместно с Министерство на отбраната на цялата територия там.

"Поставили сме тези антидрон системи, с които разполагаме. Всичко необходимо е направено, за да няма повторение на инцидента. Набелязали сме критични точки, които сме обезпечили допълнително", подчерта Демерджиев. 

Той отправи и критика към опозицията, посочвайки, че тези, които са най-гласовити и питат какво се случва, години наред, не са подсигурили тези антидрон системи.

"В момента работим активно от Министерство на отбраната под ръководството на премиера и МВР, за да имаме надеждни системи по цялата граница. Това е трайното решение, но не може да наваксаме за три месеца няколко години бездействие", добави още той. ОЩЕ: Срещата с Украйна за взривилия се при Кардам дрон приключи: Какво каза Киев за маршрута на машината

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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