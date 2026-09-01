Мъри с тежка присъда за българския футбол - даде мнението си за Левски и ЦСКА

Левски и ЦСКА са преминали през изключително трудни периоди, но постепенно са успели да се изправят на крака и сега е време да се радват на успехите си. Това заяви Станимир Стоилов в интервю за БГНЕС. Най-успешният български треньор говори откровено за развитието на двата гранда, проблемите на родния футбол и шансовете им в Европа.

Стоилов: Левски и ЦСКА минаха през ада, сега е време да се радват

Стоилов оцени положително факта, че Левски и ЦСКА отново са в основната фаза на европейски клубни турнири. Според него двата отбора имат реални шансове да продължат към елиминациите, въпреки сериозната конкуренция.

"При всички положения ще им е трудно. Има няколко много силни отбора, които са трудни за побеждаване. Но е реалистично да се мисли за продължаване и след основната фаза", заяви Стоилов. Той даде за пример миналогодишното представяне на турските клубове, които са се нуждаели от около 9-10 точки, за да продължат напред.

Мъри не спести критики на цялостното състояние на българския футбол

Мъри обаче бе далеч по-критичен, когато говори за цялостното състояние на българския футбол. Според него страната ни все още не разбира достатъчно добре съвременния футболен бизнес.

"От над 15 години говоря, че това не е вече футбол, това е футболен бизнес. И който не може да прави футболен бизнес, не може да участва в топ 10 първенства", категоричен бе той. Стоилов посочи като основен проблем липсата на стратегия, бази и устойчив модел, при който инвестициите да водят до развитие, а не просто до харчене на средства.

Треньорът на Гьозтепе направи и директно сравнение с Турция, където според него почти всеки клуб разполага с модерна тренировъчна база и стадион. Той дори заяви, че турското първенство вече превъзхожда италианското по качество, а като интрига е пред Бундеслигата.

Стоилов отправи критики и към развитието на българските треньори, като подчерта, че у нас твърде често водещ критерий е някой да бъде "наше момче", вместо да се гледат знанията, подготовката и реалните резултати.

В същото време той подчерта, че Левски и ЦСКА вече правят важни крачки с големите инвестиции в клубовете, а според него това може да е началото на преминаването към истински футболен бизнес. А за собственото си бъдеще Стоилов призна, че не е взел решение. Ако след края на сезона не получи достатъчно сериозно предизвикателство, той дори допуска да си вземе пауза от футбола.