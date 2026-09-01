Астрономи откриха звезда, която е избухнала в начало на историята на Вселената

Учени откриха една от най-далечните известни свръхнови - откритие, което им помага да разберат по-добре звездните експлозии в младата Вселена, когато тя е била на около 2 милиарда години.

Откритието на една от най-далечните известни свръхнови

Астрономи, използващи космическия телескоп Webb, откриха свръхнова, наречена SN 2023aeaf, която е една от най-отдалечените, откривани някога. Свръхновата е толкова далеч, че на светлината от нея ѝ са били необходими около 11,7 милиарда години, за да пътува. Това означава, че масивната звезда е избухнала, когато Вселената е била на около 2 милиарда години. Откритието предоставя по-добро разбиране за това как звездите са умирали в първите бедни на метал галактики. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal, съобщава Phys.org.

Свръхновите са експлозии на масивни звезди, десетки пъти по-големи от масата на Слънцето, които прекратяват живота им. В резултат на тези експлозии в космоса се отделя огромно количество химични елементи, газ и прах, които стават основа за появата на нови звезди. Честотата на свръхновите косвено показва колко бързо са се образували звездите през цялата история на Вселената, която е продължила 13,8 милиарда години.

Астрономите знаят много малко за това как са се взривявали масивни звезди в ранната Вселена, защото те са толкова далеч и често излъчват твърде малко светлина. Но е важно учените да разберат как са се държали свръхновите в ранната Вселена, защото това може да ни разкаже за еволюционната история на най-старите звезди.

Телескопът Webb, който разполага с мощен инфрачервен сензор, е способен да вижда много отдалечени астрономически обекти. В резултат на това учените успяха да открият една от най-далечните свръхнови - SN 2023aeaf и да разберат коя звезда е избухнала и в коя галактика.

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Проучването установи, че звезда с маса около 12 пъти по-голяма от тази на Слънцето е избухнала преди около 11,7 милиарда години. Ограничените данни не позволяват на учените да научат повече за тази умираща звезда.

Астрономите са определили, че SN 2023aeaf е свръхнова от тип II. Такива експлозии се случват, когато ядрото на звездата изчерпи водорода за ядрен синтез и тя колабира под действието на собствената си гравитация. Този тип свръхнова се различава от другите видове свръхнови по това, че в радиацията присъства водород, тъй като звездата все още има богата на водород външна обвивка, след като умре.

Учените са установили, че масивната звездна експлозия е станала в млада галактика джудже, която активно образува звезди, но е с много ниско съдържание на метали, което астрономите наричат ​​химични елементи, по-тежки от водород и хелий.

Това откритие предоставя по-добро разбиране за това как звездите са умирали в първите бедни на метали галактики и как са създавали условия за активно звездообразуване.

Междувременно стана ясно, че астрономите очакват рядко космическо явление в системата T Coronae Borealis, което би могло временно да създаде „нова“ звезда в нощното небе на Земята. Става въпрос за така наречената повтаряща се нова – термоядрена експлозия на повърхността на бяло джудже, която периодично „краде“ материал от своята звезда-спътник – червен гигант.