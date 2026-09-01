Бруталните санкции срещу Русия на покойния сенатор Линдзи Греъм с риск да се провалят

Законопроектът за налагане на нови, мащабни санкции срещу Русия, иницииран и активно подкрепян приживе от вече покойния американски сенатор Линдзи Греъм, рискува да не бъде приет от Камарата на представителите на САЩ (долната камара на Конгреса), съобщава Politico. Проектът предвижда налагането на 100-процентни мита върху държави, сътрудничещи си с Москва и продължаващи да купуват нейния петрол, както и санкции срещу руски енергийни проекти и лидерите на страната, водеща агресивна война срещу Украйна.

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Бързо през Сената, но в застой в Камарата на представителите

Предложенията, които са в съавторство със сенатора демократ Ричард Блументал, обаче се сблъскаха с препятствия в Камарата на представителите, след като минаха през горната камара - Сената. Там законопроектът беше бързо одобрен след смъртта на републиканеца Линдзи Греъм с 86 гласа „за“ срещу само 11 „против“. Само че в долната камара на практика законопроектът е в застой - републиканското ръководство не го е включило в дневния ред за тази седмица.

Снимка: Линдзи Греъм, Getty Images

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Проектът среща съпротива и от страна на демократи, които се опасяват от разширяването на правомощията на президента Доналд Тръмп за налагане на мита и санкции, докато републиканците все още не проявяват ентусиазъм по въпроса. Някои консерватори също са нерешени да действат.

По този начин, пише Politico, пакетът от нови санкции срещу Русия рискува да не стигне до гласуване в Камарата на представителите преди междинните избори в САЩ през ноември. Това изглежда като добра новина за диктатора Владимир Путин, чиято икономика е сериозно влошена от украинските удари по нефтопреработвателните заводи.

Припомняме, че източник, който е разговарял с Греъм малко преди смъртта му, сподели пред Axios, че сенаторът се е пошегувал: „Не мога да умра сега. Все още трябва да се справя със санкциите срещу Русия, да разреша въпроса с Иран и да осъществя нормализирането на отношенията между Израел и Саудитска Арабия".

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