Учени: Наводненията в Непал са само началото - възможни са бедствия по целия свят, 15 милиона души са изложени на риск

Ново изследване показва, че ледниците по света са изложени на риск от бедствието, случило се в Непал, а това от своя страна излага на риск живота на милиони хора по света. Наводненията в Непал убиха стотици хора, а над 1500 все още са в неизвестност. Ще са необходими месеци на проучване, за да се определи точната причина за бедствието, но експертите вече изразиха тревожна прогноза: това не е изолиран инцидент и наводненията в Непал може да са само началото, пише Daily Mail.

Прогнозата на учените за предстоящи бедствия след наводненията в Непал

Учените са стигнали до заключението, че бедствието е причинено от срутване на ледник на планината Лангтанг-Лирунг, което е регистрирано като земетресение с магнитуд 5,2. Според д-р Джонатан Каривик, експерт по ледникови наводнения в Университета в Лийдс, изменението на климата затопля планините, причинявайки топене на вечната замръзналост и ледниците. Това увеличава вероятността от подобни събития и експертите се опасяват, че те биха могли да станат по-чести.

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Експертите смятат, че около 15 милиона души живеят в опасни зони по света. Най-застрашените региони включват Хималаите, Каракорум, Хиндукуш, планинските вериги на Азия, САЩ, Канада.

Според д-р Каривик, Северна Америка може да се сблъска с нещо подобно на наблюдаваното в Непал. Трябва да се отбележи, че учените все още се опитват да разберат точните причини за бедствието, но наличните доказателства сочат, че смъртоносните наводнения в Непал са резултат от срутване на ледник.

Според Изследователската група за антарктически ледници, група от около 50 водещи експерти, предварителният анализ показва, че малко преди наводнението е станало свлачище и срутване на ледник. Това е довело до падане на лед и скали от планината, които след това са се смесили със седименти, останали от предишни наводнения, и временно са блокирали река Ленде Хола. В резултат на тези събития се е образувало голямо езеро, което по-късно е преляло реката, причинявайки опустошително наводнение.

Последните изследвания показват, че ледниците по света представляват заплаха за все повече хора чрез подобни наводнения, които според експертите биха могли да се окажат също толкова смъртоносни, колкото тези в Непал.

Авторите на изследването са използвали най-съвременни модели, за да картографират районите с най-висок риск. Резултатите показват, че повече от половината от 15-те милиона души, изложени на риск от срутване на ледници, живеят само в четири държави: Индия, Пакистан, Перу и Китай.

Най-висок риск се наблюдава във високопланинските райони на Азия, включително Хималаите, Каракорум, Хиндукуш и съседните планини. Хората тук са най-уязвими към риска и живеят най-близо до ледникови езера: над един милион души живеят на по-малко от 10 км от едно от тях.

Андите са на второ място по риск и учените казват, че тази рискова зона вероятно е подценена. Перу е на трето място, а два от трите най-опасни речни басейна в света се намират в Андите: басейнът на река Санта в Перу и басейнът на река Бени в Боливия.

Наскоро учените направиха тревожно изявление за риска от бедствия в резултат на глобалното затопляне. Те съобщиха, че от началото на бързото индустриално развитие средната глобална температура се е повишила драстично. Най-бързото покачване на температурата се е наблюдавало през последните 35 години. За това пише Евронюз.

Нашата планета официално премина прага от 1,5°C, определен като приоритетна цел от Парижкото споразумение за климата, подписано през 2015 г. Въпреки обещанията на човечеството да намали емисиите на парникови газове и да ограничи планетарното затопляне до не повече от 1,5°C над прединдустриалните нива.

Земната атмосфера сега задържа значително повече топлина, отколкото прогнозираха климатичните модели. Изследователите казват, че енергийният дисбаланс се е удвоил от 2005 г. насам, от 0,6 на 1,3 вата на квадратен метър.

Изследователите отбелязват, че глобалната температура на Земята варира от година на година: например, скокът на температурата през 2024 г. е до голяма степен причинен от изменението на климата, а по-рано през годината е предизвикан и от природното явление Ел Ниньо. Тази тенденция вече се е разсеяла.

Нови изследвания показват, че дори един месец или година глобално затопляне с 1,5°C може да означава, че Земята навлиза в дългосрочен пробив на този праг и последствията може да са катастрофални.