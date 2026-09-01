Военни самолети от САЩ пак на летището в София: Радев имал предвид, че само цистерните не може да са там

Два американски военни самолета са кацнали тази сутрин, 1 септември, на летище “Васил Левски” в София, след като правителството на Румен Радев преди време се бе похвалило, че тези машини се местят в авиобазата "Безмер" и че не трябва да бъдат разполагани на гражданско летище. От Министерството на отбраната обаче се аргументираха с това, че самолетите са с дипломатическо разрешение за кацане и престоят им е временен. Става дума за Lockheed C-130 - военнотранспортни самолети с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на войски и товари.

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Разрешението се дава "на абсолютно всички съюзни държави"

Министърът на отбраната Димитър Стоянов също говори по темата при откриването на учебната година във Военната академия в София.

"Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам, защото ми задавате непрекъснати въпроси за самолети. Това са от GAT, т.е. General Aviation Traffic, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на абсолютно всички съюзни държави. Те имат право да използват летищата и т.н. за време за дозареждане, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време, и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило. Просто след пребазирането на самолетите цистерни започна да им се дава много по-голямо внимание и интерес", обясни Стоянов, цитиран от БНТ.

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Няма риск за националната сигурност

"Това е трафик, който изпълняват военни самолети. На всички съюзници. Така че нека спокойно да поглеждаме на тези неща и няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност.

Снимка: Димитър Стоянов, БГНЕС

Попитан да обясни защо това е факт, при положение че премиерът бе казал как повече няма да се използва гражданското летище за военни самолети, министърът отвърна, че Румен Радев е имал предвид само самолетите цистерни. Те бяха пребазирани от София в авиобаза "Безмер", а в края на август отлетяха от България.

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"Това, което и премиерът каза, беше по отношение на самолетите цистерни, които участваха в логистични операции по подръжка на операцията в Близкия изток (войната на САЩ срещу Иран - бел. ред.). Но в крайна сметка, пак казвам, това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ICAO. Така че, когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Имаше случаи на техническа неизправност. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно, няма притеснение в това отношение", допълни Димитър Стоянов.

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