Играчът на Левски, който заслужава респект за работната си етика

Кристиан Макун се превърна в един от постоянните футболисти на Левски в първенството, въпреки че в началото на сезона не получаваше същото доверие в европейските мачове. Венецуелският национал остана извън стартовия състав в двубоите от евротурнирите, но не позволи това да го разколебае и продължи да работи за мястото си в отбора на Хулио Веласкес.

Макун не се разсърди и продължи да се бори за титулярно място в Левски

В шампионата обаче ситуацията е различна. Макун е твърд титуляр, като е започнал и изиграл пълни 90 минути във всичките шест срещи на Левски до момента. Последният му пълен мач бе при победата с 3:1 над Ботев Пловдив, с която "сините" записаха шести пореден успех и запазиха перфектния си актив. Именно в този мач Макун бе отново на огромна висота.

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След двубоя защитникът говори именно за колективния подход и конкуренцията в състава, определяйки ги като един от ключовете за силния старт на Левски. "Всички даваме своя принос и показахме, че всеки е готов да играе, да се справя добре и да показва най-добрата си версия във всеки един момент. Това е ключът, който ни доведе до сегашното положение", заяви Макун.

Макун обърна внимание и на представянето в защита. Левски е допуснал само три гола в шестте си шампионатни срещи и разполага с най-добрата защита в Първа лига. "Допуснали сме малко голове и трябва да продължим да работим, за да даваме своя принос и в дефанзивен план", добави защитникът.

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