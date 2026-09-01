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Остава ли лятото? Времето утре - 2 септември 2026 г.

01 септември 2026, 13:06 часа 534 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Остава ли лятото? Времето утре - 2 септември 2026 г.

На 2 септемви 2026 г. ще ЛЯпреобладава слънчево време. Около и след обяд главно над Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

Топло по Черноморието

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27°-29°, температурата на морската вода - 24°-26°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.

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Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

Седмична прогноза за времето за 31 август - 6 септември 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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