Учени: Най-ярката комета за 2026 ще прелети близо до Земята през октомври

Кометата 220P/McNaught се счита за една от най-ярките комети, които могат да се видят в нощното небе. Астрономите са регистрирали необяснима активност, която е увеличила яркостта на кометата хиляди пъти, пише Popular Science.

Кометата, която ще прелети край Земята през октомври 2026 година

Кометата 220P/McNaught е открита на 20 май 2004 г. от астронома Робърт Макнот. Тази краткопериодична комета се движи по дълга орбита, водена предимно от гравитационното привличане на Юпитер, и завършва пълна орбита около Слънцето за 5,5 години.

Тази година кометата 220P/McNaught достигна най-близкото си приближение до Слънцето на 14 юни, когато беше отвъд орбитата на Марс. Очаква се кометата да бъде най-близо до Земята на 12 октомври, на разстояние повече от 150 милиона километра. Тъй като кометата в момента се движи пред Земята, най-лесно е да се наблюдава преди изгрев слънце.

Въпреки че 220P/McNaught обикновено е слаба комета, която е трудно да се види, тази година тя изненада астрономите с яркостта си. Скорошната активност значително увеличи яркостта на кометата. Астрономите установиха, че през юни серия от изригвания на повърхността на кометата са довели до увеличаване на яркостта ѝ с коефициент 8000. След това, в началото на август, яркостта на кометата се е увеличила отново с коефициент около 600. Има голяма вероятност кометата да стане още по-ярка, преди да достигне най-близкото си приближение до Земята през октомври. Това прави 220P/McNaught една от най-ярките комети на 2026 г.

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Кометата вече може да се види между звездите Ламбда Цетида и Омикрон Телец. До края на август, септември и октомври кометата ще бъде видима високо над южния хоризонт.

Кометата 220P/McNaught ще достигне максималното си разстояние от Слънцето на 19 март 2029 г., така че няма да се приближи най-близо до нашата звезда до края на 2031 г. Но предвид мистериозната активност на кометата, е напълно възможно тя да се разпадне дотогава. Потенциалното разпадане на кометата може да се наблюдава почти в реално време.

Наскоро учени откриха нова междузвездна комета, която съдържа необичайно висока концентрация на метанол и е значително различна от всички изследвани досега космически тела. Този обект се е образувал при напълно различни химични условия и сега помага на астрономите да разберат процесите на формиране на планети извън нашата слънчева система. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Космическият обект 3I/ATLAS е едва третият потвърден междузвезден посетител, прелетял през нашата слънчева система. За разлика от своите предшественици, тази комета показа безпрецедентно ниво на обогатяване с метанол в сравнение с други молекули. Съотношението на алкохол към циановодород беше толкова високо, че постави този обект в напълно отделна категория.

Учените успяха да проучат кометата подробно, използвайки мощния радиотелескопен комплекс ALMA в чилийската пустиня. С приближаването на космическото тяло към Слънцето, ледът на повърхността му започна да се превръща в газ и образува ярка обвивка около ядрото. Именно този газов облак позволи на астрономите да разчетат слабите радиосигнали и да идентифицират уникалния ѝ химичен състав.

Изследователите установили, че метанолът и циановодородът напускат кометата по съвсем различни начини. Докато вторият газ идва изключително от твърдото ядро, алкохолът се отделя допълнително от частици леден прах директно в самия газов облак. Подобен процес в междузвезден обект е регистриран за първи път в историята на астрономията.