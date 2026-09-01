Учени: Светът ще преживее най-мощното Ел Ниньо в историята, невиждано от поне 1000 години

Скорошно проучване показва, че явленията Ел Ниньо са станали почти два пъти по-силни през последните 40 години, отколкото през предходните 1000 години. Според тях тази година се очаква най-силното явление в историята на Земята за последното хилядолетие.

Най-мощното Ел Ниньо в историята на Земята

Преди няколко месеца учените заявиха, че в Тихия океан се образува „най-мощното супер Ел Ниньо досега“. Явлението е толкова мащабно, че учените сравниха мащаба му с Годзила. Сега ново проучване показва, че събитията Ел Ниньо вероятно се засилват от десетилетия, пише Daily Mail.

Проучването, проведено от екип от Университета на Мичиган, изследва корали на островите Галапагос, за да оцени интензивността на предишни събития. Новият анализ установи, че явленията Ел Ниньо през последните 40 години са били с близо 40% по-силни, отколкото през предходните 1000 години.

Според водещия автор на изследването, професор Джулия Коул, данните показват, че в историята на Земята не е имало периоди, когато Ел Ниньо да е било толкова силно, колкото днес. Данните показват, че интензивността на Ел Ниньо се променя паралелно с покачването на глобалните температури. Освен това е вероятно мащабните Ел Ниньо от последните 40 години да не са норма в контекста на последните хиляда години.

Резултатите от проучването бяха публикувани малко след като експерти предупредиха, че настоящото явление Ел Ниньо ще причини сериозни щети във Великобритания тази зима.

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Южното трептене на Ел Ниньо е естествен климатичен цикъл, който се измества от горещи години на Ел Ниньо към хладни години на Ла Ниня на всеки 2–7 години. Когато светът навлезе във фаза Ел Ниньо, мощните пасати, които обикновено носят топла вода през Тихия океан към Австралия, отслабват или дори обръщат посоката си. Това предотвратява издигането на студена вода от океанските дълбини и води до натрупване на топла вода близо до повърхността край западния бряг на Южна Америка. В крайна сметка тази топла вода започва да се разпространява, повишавайки средните глобални температури и влошавайки метеорологичните условия по целия свят.

В новото проучване учените се фокусират върху разбирането как явленията Ел Ниньо са се променили през годините. Учените са взели проби от 13 корала на островите Галапагос, вариращи от древни камъни до живи колонии.

Тъй като Ел Ниньо се случва на всеки няколко години, изследователите са се фокусирали върху проби, обхващащи поне 20 години. Резултатите от анализа показват, че през последните 40-50 години са наблюдавани силни Ел Ниньо. Освен това дотогава е имало сравнително постоянна тенденция към по-слаби явления.

Изследователските модели също не откриха доказателства, че естествените процеси биха могли да причиняват тези промени, което накара учените да заключат, че глобалното изменение на климата вероятно е основният двигател.

Изследователите отбелязват, че супер Ел Ниньо непрекъснато набира скорост - моделите показват, че тази ужасна климатична ситуация ще продължи до началото на 2027 г.

Изследователите също така заявиха, че за съжаление най-лошото тепърва предстои. Новият анализ прогнозира по-нататъшно засилване на явленията Ел Ниньо през 2026 г. - те вероятно биха могли да продължат и до началото на 2027 г.

Проучването, което анализира както океанските, така и атмосферните показатели за Ел Ниньо, прогнозира 100% вероятност Ел Ниньо да продължи до март и 94% вероятност климатичната ситуация да продължи до май 2027 година.