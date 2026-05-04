Откриват изложба, посветена на Мистер Сенко

На 13 май в парковото пространство НДК, "Kino & Bar Cabana" ще бъде открита изложба, посветена на Мистер Сенко. Изложбата е от стари плакати на илюзиониста, предоставени от журналиста Драгомир Драганов, който има богата колекция с постери. Изложбата се провежда с подкрепата на Столична община и ще може да бъде видяна до 27 май.

Само два дни след откриването, на 15 май в кината тръгва "Семката, филм за Мистер Сенко", на режисьора Станислав Тодоров – Роги. Лентата е създадена по повод 120-годишнината от рождението на Евстати Христов Карайончев (Мистер Сенко), която се отбеляза през 2025-а година.

Мистер Сенко е почетен гражданин на Париж, София и на родната Враца, признат по цял свят за велик фокусник. Благодарение на своя талант, труд, усърдие, кураж и широка душа врачанинът Евстати Карайончев израства като един от най-даровитите родни фокусници за всички времена. Въпреки тежкото си детство, успява да постигне удивителна творческа кариера. Илюзията, с която придобива световна слава и впечатлява Холивуд, е "Сваляне на главата". С този номер Мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите (1961 г., щата Индиана). Други известни негови илюзии са "Електрическият стол" и "Разрязване на жена с циркулярен трион".

"Семката, филм за мистер Сенко" е в кината от 15 май 2026 г. Режисьор - Станислав Тодоров – Роги; Сценарий - Михаил Вешим; Оператор - Цветан Недков; Музика - Мариана Вълканова; Продуцент - Цветан Недков - "Профтон" ЕООД. С участието на – Ненчо Илчев, Стефка Сенко и акад. Александър Балкански.

