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Национал на България с остра критика към бившия селекционер Александър Димитров

07 октомври 2026, 10:11 часа 953 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria
Национал на България с остра критика към бившия селекционер Александър Димитров

Една от звездите на българския национален отбор по футбол отправи "стреличка" към бившия селекционер Александър Димитров след победата над Люксембург. Както е известно, "лъвовете" записаха поражение с 1:2 от Люксембург и нулево равенство с Естония в първите си две срещи от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Това предизвика Димитров да подаде оставката си, а БФС назначи Атанас Рибарски за временен селекционер. Под негово ръководство тимът записа загуба от Исландия и победата с 2:0 над Люксембург.

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Халфът Андриан Краев предпочете да бъде скромен и не смята, че тимът надига глава само след една победа, макар и важна. Все пак с 4 точки "лъвовете" се издигнаха от последната позиция и съживиха шансовете си за едно от първите две места в групата. Краев се изказа доста остро и негативно спрямо работата на доскорошния национален селекционер Александър Димитров, като подчерта, че сега отборът има ясна идея. Според него България е можела да се представи много по-добре в първите две срещи: "Ако трябва да го кажа по-директно, излизахме без план, без тактика. Излизахме просто и очаквахме да се сбием и така да победим, а нямахме ясна идея за играта."

Андриан Краев

"Трябва да сме стъпили малко по-здраво на земята. Победата си е победа, радвам се, че победихме. Наистина трябваше малко такава глътка въздух. Мисля, че през първото полувреме играхме много добре, направихме някои страхотни комбинации, играхме със самочувствие, уверено. Както казах и предишния мач, просто излязохме с някаква ясна идея какво правим на терена и си пролича. Аз мисля, че има футболисти. И ако играем със самочувствие, можем да играем още по-добре. Второто полувреме пак така стара слабост - дръпнахме се назад. Като че ли - не да браним резултата, но може би така ни липсва увереност. Допуснахме ситуации пред нашата врата, но се радвам, че поне показахме характер и не допуснахме гол", каза Краев.

Какво се обърка срещу Исландия?

На въпрос дали мачът с Исландия преди три дни е бил инерция от първите два мача, той обясни: "Да, и реално, ако трябва да говорим чисто футболно, аз мисля, че Исландия не стояхме толкова лошо, а просто резултатът беше много лош. И накрая ни натовариха с повече голове, но и ние имахме шансове - 10 на 10 бяха ударите. Ако бяхме отбелязали първи, можеше и да е друго. Но пак излязохме и знаехме какво правим, особено първото полувреме можеше да се развие по друг начин. А Исландия са добър отбор и не е чак такава загуба, ако паднеш от тях, но ако в първите мачове бяхме взели шест точки или четири, щяхме да отидем да играем с друго самочувствие да играем там."

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Национален отбор по футбол Александър Димитров Андриан Краев
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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