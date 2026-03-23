Националният отбор и бивш клуб на Попето го изпратиха с благодарности

Ивелин Попов обяви отказването си от професионалния футбол на 38-годишна възраст. Той е един от най-знаковите футболисти на България през последните години. За над две десетилетия по терените той записа 588 мача на клубно и 90 на национално ниво. Спечели 6 трофея, води България с капитанската лента дълго време и спечели наградата за Футболист №1 цели три пъти. От националния отбор и един от бившите му клубове – Ботев Пловдив, изпратиха Попето с благодарности.

Ето какво написаха от националния отбор на България за Ивелин Попов: „90 мача за България, 16 гола. Трикратен Футболист номер едно на България. Благодарим ти, Ивелин Попов“. За „лъвовете“ той игра от 2007 до 2019 г., като през голяма част от това време, той беше капитан на България. В родината ни той игра за Литекс, Левски, Ботев Пловдив и Арда Кърджали. Последните си мачове той изигра за „небесносините“, като преди около месец напусна клуба. С Литекс два пъти стана шампион и веднъж вдигна Купата на България.

Попето спечели Купата на България и с Ботев Пловдив, което се явява последният трофей в кариерата му. „Канарчетата“ също изпратиха ветерана с благодарствено послание в социалните мрежи: „Ивелин Попов сложи край на състезателната си кариера. Халфът изигра общо 77 мача с екипа на Ботев Пловдив, в които записа 15 гола и 19 асистенции. Бившият национал спечели Купата на България с жълто-черния екип и изигра силни мачове в европейските клубни турнири. Благодарим ти, Попе!“

