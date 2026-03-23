Ивелин Попов: „Мога да напиша толкова много, благодарен съм на Цар Футбол “

Ивелин Попов обяви, че се отказва от футбола. След над 20 години по терените, 588 мача на клубно ниво, 90 за националния отбор, 6 отборни трофея, 3 пъти Футболист на годината и много голове и асистенции. След дълги години на най-високото ниво и много мачове с капитанската лента на „лъвовете“, Попето е един от най-знаковите български футболисти в последните десетилетия. Той пусна публикация в социалните мрежи, в която с дълго послание се сбогува с професионалния футбол.

Ивелин Попов: „Със сигурност мога да напиша толкова много“

Ето какво написа Ивелин Попов за отказването си от футбола: „Животът е един голям и сложен лабиринт! Всеки път в него има начало, следваш посоката, сменяш посоката, но рано или късно те отвежда в един от неговите изходи, и идва време за следващия! Със сигурност мога да напиша толкова много, за пътят, за незабравимите емоции, победи, титли, загуби, разочарования, приятелства, предателства, но не и днес, не и сега! Днес, се чувствам повече от щастлив и благодарен на Цар Футбол!!! Даде ми всичко, знам, че и аз бях достатъчно щедър към него!

Още: Официално: Ивелин Попов окачи бутонките

„Благодаря на всички“

Днес искам да благодаря, на всички мои треньори! На тези, които ми дадоха шанс, а още повече на онези, които казваха, че никога няма да стане футболист от мен! Благодаря на всички свои колеги, с които съм играл, на всички фенове, които през годините са ме мотивирали във всеки един тим, чиято емблема съм носил, и до ден днешен демонстрират своята обич и уважение! Затварям тази страница, с гордост и удовлетворение и се чувствам повече от готов, да отворя следващата, която Съдбата е подготвила за мен!“

Още: Шефът на Арда разкри защо Попето си е тръгнал: имало ли е скандал с Тунчев?