Националният отбор на Португалия почете Диого Жота с хубав жест (ВИДЕО)

Паметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на организацията.
Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорхе Коща, който почина през август.
На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на Ливърпул управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.
The Portugal National team have unveiled a tribute to Diogo Jota.— The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) September 3, 2025
The statue is Jota’s Portugal shirt and it will be a permanent tribute.
You will live forever, Diogo. ❤️
pic.twitter.com/RM0W3K6WLM
