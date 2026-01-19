Националният отбор по футбол потвърди участие в турнир с Индонезия, Соломоновите острови, Сейнт Китс и Невис

Националният отбор по футбол на България потвърди, че ще вземе участие в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия в края на март. В надпреварата, която включва отбори от различни конфедерации, ще са още селекциите на домакините от Индонезия (Зона Азия), както и тези на Соломоновите острови (Зона Океания) и островите Сейнт Китс и Невис (Зона КОНКАКАФ).

България ще играе в Индонезия в края на март

Индонезия ще бъде една от деветте локации, на които ще се проведат мачове от второто издание на FIFA Series тази пролет. Селекцията на Александър Димитров ще изиграе две срещи, като повече подробности за тях ще бъдат оповестени на по-късен етап.

Още: Тренираха мъчително в сняг със СССР за Световно по футбол, а после БКП разформирова националния отбор

България взе участие и в дебютното издание на FIFA Series през пролетта на 2024 г., а тогава турнирът се проведе в столицата на Азербайджан - Баку. Трикольорите победиха с 1:0 Танзания и завършиха наравно 1:1 с домакините от Азербайджан.

Още преди няколко дни стана ясно, че България ще играе в този турнир на FIFA, като сега бе и официално потвърдено от националния отбор. "Лъвовете" на практика нямат по-сериозни ангажименти през пролетта, след като не успяха да се класират за Световното първенство по футбол през 2026 година, като страната ни за последно игра на голям форум на Евро 2004.

Още: "Представяте ли си да ти се обадят Карло Анчелоти и Александър Димитров? Да се чудиш на кого да вдигнеш..."