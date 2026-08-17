Безпрецедентно в Гърция: Потрошиха полицейски участък, за да освободят задържан

Група мъже е изпотрошила полицейски участък в гръцкото градче Гастуни в област Илия на Пелопенес - на около 28 км северно от областния център Пиргос и в близост до река Пиниос и Йонийско море. Инцидентът се случил в неделя, 16 август 2026 г. За случая разказва гръцкото издание Kathimerini, което се позовава и на информация на местни медии. По първоначални данни мъжете искали да освободят мъж, който по-рано бил задържан за разпит.

Какви са щетите?

Според съобщения в местните медии, инцидентът е станал в полицейския участък в Пиниос. Твърди се, че неопределеният брой мъже са причинили щети на врати, бюра и оборудване, като същевременно е възникнало напрежение между заподозрените и дежурните служители. ОЩЕ: Мистерия в затвора: Как един извит прът доведе до последици

Има ли пострадали?

Не са разкрити допълнителни подробности за това дали има пострадали. Няма данни и дали нападателите са били арестувани за деянието си.

Допълнителни полицейски сили

Макар и да не се знае какво се е случило след инцидента - стана ясно, че в Гастуни е изпратен допълнителен полицейски контингент, а главният инспектор на полицията на Южна Гърция също е пътувал до града, според ilialive.gr. ОШЕ: Поръчково убийство в гръцки затвор: Заподозрян е българин с прякор Разван