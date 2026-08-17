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В разгара на ваканцията: В парламента се събират за съдбата на държавните служители

17 август 2026, 16:07 часа 1266 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
В разгара на ваканцията: В парламента се събират за съдбата на държавните служители

Извънредно заседание на Комисията по правни въпроси е насрочено за другия понеделник, 24 август 2026 г. На него депутатите ще решават съдбата на държавните служители, става ясно от дневния ред. Единствена точка в програмата на комисията са промените в Закона за държавния служител, които ще бъдат разгледани на второ четене. Изглежда с този законопроект ще започне новата сесия на парламента. 

Какво предвиждат промените?

Законопроектът е внесен от Министерски съвет и свързан с Плана за възстановяване и устойчивост. 

С него се въвежда механизъм за проверка на почтеността на служителите, заемащи длъжности с висок корупционен риск в централната изпълнителна власт преди назначаване, при повишаване на по-висока ръководна длъжност и въз основата на резултати от проверка, извършена от инспекторатите. Той допълни, че за условията и реда за провеждане на тестовете за почтеност е предвидено приемането от Министерския съвет на подзаконов нормативен акт.

Предвижда се повишаване ефективността и привлекателността на стипендиантската програма в държавната администрация, както и подобряване на нормативната уредба на обученията за професионално и служебно развитие в държавната администрация.

Предложения между първо и второ четене

Между двете четения на законопроекта предложение са внесли единствено от "Демократична България". те искат да се разшири списъкът на лицата, които ще бъдат проверявани за почтеност и към тях да се прибавят вътрешните одитори в звената за вътрешен одит и ръководители и инспектори от инспекторатите в администрацията. ОЩЕ: Само за новоназначени: Ефектът от тестовете за почтеност на чиновниците

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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