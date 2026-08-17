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Лекари в Плевен спасиха зрението на бебе, родено 700 грама

17 август 2026, 16:27 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Лекари в Плевен спасиха зрението на бебе, родено 700 грама

България има нужда от национална детска болница, слушал съм много анализи от хора, които нямат познанията за медицината. Моето мнение е хората, свързани със стария проект, трябва да се оттеглят по тяхно желание и да не участват в новия проект, който започва, каза неонатологът д-р Андрей Христов от болница в Плевен.

"Второто - предлагам специалистите в Министерство на здравеопазването да посетят западни държави с нашия брой население, например Австрия или други, да закупят един модел на детска болница - архитектурен модел, и да го пренесат в България. Нужно е да има национална болница, но е хубаво и в университетските градове да има мощни структури", препоръча д-р Христов.

Неонатологът бе посочен от негов колега от Александровска болница – проф. Оскар, като главния герой в една история за доброто, предава БНР.

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Д-р Христов до последно се бори за спасяване на зрението на родената недоносена – 700 гр. Цвети. И той, и екипът му успяват. Бебенцето е транспортирано до София, направена му е операция и е върнато в плевенската болница, и вече е добре. Цвети няма да ослепее!

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"Патологията не е непозната за нас, всички екстремно недоносени бебета, особено под 28 гестационна седмица, са подложени на риск от ретинопатия и подложени на кислородни концентрации, които не са за тях - дори стайния в стайния въздух, тогава ретината започва да се развива по ненормален начин. И в крайния стадий може да се развие слепота – отлепване на ретината", разказа д-р Андрей Георгиев.

Той и екипът му с модерен апарат са проследили състоянието на бебето Цвети, за което родителите отказали да се грижат. "Проблемът беше повече социален, отколкото медицински", казва неонатологът.

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"И когато трябва, в най-правилния момент, ако не го направим, това ще даде негативен отпечатък за целия живот, можем да лишим детето от очите да вижда света. А това е недопустимо", категоричен е д-р Христов.

А в София проф. Оскар е направил операция, която предпазва отлепване на ретината и развитие на слепота. "От 2010 г. над 35 000 имат слепота поради това, че са родени недоносени и развили ретинопатия и те са от страни с по-ограничени възможности. В нашата болница сме изградили стройна система за проследяването на тези деца", каза още д-р Христов. А неговата история на доброто е разказана от проф. Оскар във Фейсбук.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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