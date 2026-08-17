Корпорация "КУБ" реагира, след като министър и кмет заговориха за спиране на тока и водата в Баба Алино

"Представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури" - това призова Корпорация "КУБ", инвеститорът зад "Форест Клуб" в местността Баба Алино край Варна. Позицията идва часове след съвместния брифинг от мястото, даден на 17 август от министъра на регионалното развитие Иван Шишков и кмета на Варна Благомир Коцев.

Двамата обявиха, че водоснабдяването и токът на сградите там ще бъдат спрени. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки.

„Започнали сме процедура за смяната на управителя на ВиК. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВиК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство“, заяви Шишков. На свой ред, Коцев каза, че още през 2025 г. общината е поискала спиране на електрозахранването и водата при издаването на първите пет заповеди за спиране на строителството в местността. Само че от ВиК-Варна и „ЕРП Север“ са отказали с мотив, че инсталациите преминават през законно построена сграда и за да се прекъснат токът и водата в незаконните здания, трябва да се спрат и за законното.

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Позицията на Корпорация "КУБ"

"Отнасяме се с уважение към позициите на представителите на държавните и общинските институции и разбираме, че към настоящия момент различни компетентни органи продължават да събират, проверяват и анализират значителен обем документи и обстоятелства по случая", гласи позицията на Корпорация "КУБ".

"Считаме за особено важно да призовем представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността преди приключването на всички предвидени процедури. Призоваваме ситуацията да бъде разгледана в нейната цялост, като внимателно бъдат проучени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни.

Снимка: Иван Шишков, БГНЕС

България е правова държава, която защитава правата и законните интереси на гражданите и зачита частната собственост. Окончателната съдебна преценка относно законосъобразността, както и установяването на евентуална вина, когато такава е предмет на съдебно производство, принадлежат на компетентния съд след разглеждане на всички доказателства и позициите на страните.

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От своя страна, ние действаме изцяло в рамките на закона. Интересите на инвеститорите и собствениците се защитават от екип от български юристи и адвокати чрез всички предвидени в законодателството правни механизми.

Тази работа вече има конкретни резултати: Административен съд – Варна спря предварителното изпълнение на 12 заповеди за премахване, отнасящи се до Forest Club. Освен това при последната проверка на комплекса не беше допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро- и водоснабдяването. Съответните обстоятелства бяха официално документирани, както и факта, че няма незаконно свързване към мрежата на Енерго Про и ВИК - Варна.

Продължаваме да си сътрудничим с държавните и общинските институции, като предоставяме цялата необходима информация и последователно защитаваме своите права и правата на собствениците по законов ред.

Нашата позиция остава непроменена: всички въпроси следва да бъдат разрешавани в рамките на закона и правовия ред, въз основа на документи и доказателства и след обективното им разглеждане от компетентните органи и съда", завършва позицията.

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