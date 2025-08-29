Войната в Украйна:

Нокаутиран съдия, два червени картона и победа от дузпа в битката на новаците в Първа лига

29 август 2025, 19:53 часа 819 прочитания 0 коментара
Борис Димитров вкара единствения гол от дузпа в шестата минута и Монтана спечели с 1:0 като домакин срещу Добруджа (Добрич) в първи мач от седмия кръг на българската футболна Първа Лига. Така монтанчани се изкачиха на седмо място в класирането с две точки зад Локомотив (София). Домакините получиха дузпа още в началото на мача, след като Иван Коконов даде извеждащ пас към Борис Димитров, който беше фаулиран в наказателното поле от колумбиеца Джонатан Уртадо. Именно Димитров пое отговорността за изпълнението и преодоля Галин Григоров за 1:0.

Монтана добави още три точки в актива си

Двамата основни "виновници" за първия гол създадоха и следващото положение. Димитров стреля от малък ъгъл и ударът бе отразен от Григоров, а Коконов направи добавка пред вратата. Венцислав Керчев обаче блокира удара. Здравко Серафимов пропусна първото положение за Добруджа в 34-та минута, но атаката продължи и Антон Иванов бе фаулиран пред наказателното поле от Антон Тунгаров. Айкут Рамадан обаче стреля право в ръцете на Васил Симеонов.

Димитров можеше да завърши полувремето с гол и асистенция, но Монтана направи един от най-големите пропуски от началото на сезона в българското първенство. Нападателят на домакините изпрати ниска топка в наказателното поле към абсолютно непокрития Александър Тодоров, чийто шут от границата на вратарското поле прелетя далеч от вратата.

Вместо да води с два гола на почивката, Монтана излезе за второто полувреме с човек по-малко заради червен картон на Кристофър Ачемпонг в добавеното време на първата част. Добруджа обаче дълго време не можеше да създаде нещо креативно пред вратата на Монтана и единственият любопитен момент не бе опасност за Васил Симеонов, а за страничния рефер Мартин Венев. Антон Иванов изчисти силно топката, уцели съдията в главата и го изпрати в нокдаун, но Венев стана бързо и продължи срещата.

Добруджа не само не се възползва от численото си предимство, а също остана с човек по-малко след червен картон на Андриан Димитров в 85-ата минута. Така резултатът остана непроменен и Монтана спечели осмата си точка за сезона, а Добруджа остана с две по-малко. / БТА

Дария Александрова
