Нокаутираше съперници за милиони, но една скара му донесе най-голямата сделка

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Джордж Форман спечели олимпийско злато, стана световен шампион и се изправи срещу Мохамед Али в един от най-прочутите мачове в историята на бокса. Най-голямата му бизнес сделка обаче нямаше нищо общо с ринга. Тя дойде от електрическа скара, която първоначално дори не бързаше да изпробва. Няколко години по-късно правата върху името му при кухненските уреди струваха 137,5 милиона долара...

Джордж Форман, който покори света два пъти

През 1968 година Форман печели олимпийската титла в Мексико Сити. Пет години по-късно поваля Джо Фрейзър и става световен шампион в тежка категория. Той е един от най-страховитите боксьори на своето време, но през 1974 година губи от Мохамед Али в легендарния "Грохот в джунглата".

След оттегляне и десетилетие извън професионалния бокс американецът се завръща. През ноември 1994 година нокаутира Майкъл Мурър и на 45 става най-възрастният световен шампион в тежка категория. Междувременно образът му се е променил. Някогашният мрачен нокаутьор вече е усмихнат, разговорлив и привлекателен за рекламодателите. Именно тази промяна отваря вратата към другия му голям успех.

Скарата, която остана неизползвана с месеци

Когато се появява възможността да рекламира електрически грил, Форман не е особено въодушевен. В интервю за Super Lawyers той разказва, че уредът стоял в дома му с месеци, преди да реши да го пробва. Съпругата му вече го била използвала и го уверила, че приготвя вкусно месо.

Боксьорът най-накрая опитва храната и променя мнението си. Но зад бъдещия успех стои и важен ход на неговия адвокат Хенри Холмс. Вместо да търси само фиксиран хонорар за реклама, той настоява Форман да има участие в бизнеса. Така доходите на шампиона могат да растат заедно с успеха на продукта.

От рекламно лице до име, което продава

Грилът излиза на пазара през 1994 година и постепенно се превръща в огромен търговски успех. Форман му дава нещо, което производителят трудно би създал сам: разпознаваемо лице и име, което хората помнят. За купувачите той вече е не само боксьорът, срещу когото малцина биха искали да застанат. В рекламите е достъпен и добродушен човек, който с удоволствие говори за храна. Продуктът влиза в домовете под неговото име, а продажбите превръщат партньорството в много повече от поредната рекламна кампания на известен спортист.

Сделката за 137,5 милиона долара

През 1999 година компанията Salton решава да придобие постоянните световни права да използва името "George Foreman" при определени уреди за приготвяне и сервиране на храна и безалкохолни напитки. Общата цена е 137,5 милиона долара за Форман и останалите участници в споразумението. От тях 113,75 милиона са предвидени за плащане на пет годишни парични вноски, а останалите 23,75 милиона са предоставени чрез акции на компанията.

Това не е боксов хонорар, нито сума, която изцяло влиза в личната сметка на шампиона. Сделката купува дългосрочната търговска стойност на неговото име. За Salton тя означава и отпадане на дотогавашните плащания за тези права.

Шампионът, когото познаваха и без да гледат бокс

Форман не е изобретателят на електрическата скара. Неговият принос е да я превърне в продукт, който милиони потребители свързват с конкретен човек. Боксовата слава привлича първоначалното внимание, но рекламният му образ помага то да се превърне в продажби. Така американецът изгражда второ наследство, което достига и до хора, никога не гледали негов мач.

За едни Джордж Форман остава шампионът, върнал се на върха на 45 години. За други името му стои върху уреда в кухнята. А договорът от 1999 година показва колко скъпа може да бъде връзката между тези два свята.

Автор: Стефан Йорданов

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