Топката, която се докосна до "Божията ръка" на Марадона и беше продадена за над 3 милиона долара

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Футболът е изпълнен с чудати събития, които променят историята на спорта завинаги. Пряксвободният удар на Роберто Карлош срещу Франция, задната ножица на Кристиано Роналдо срещу Ювентус в Шампионската лига, докато още беше играч на Реал Мадрид, соловата акция на Меси срещу Атлетик Билбао и още много. Все изпълнения, които сякаш чупят законите на физиката и никой не може да си обясни как тези футболни гении са успяли да ги сътворят. "Божията ръка" на Диего Марадона, колкото и да е иконична, не е сред тях. Но остана като толкова голяма част от историята на футбола, че топката, докоснала ръката на Дон Диего през 1986 г. на Световното първенство в Мексико, се продаде на търг за над 3 милиона долара.

Аржентина и Англия се срещат на Мондиал 1986

Този иконичен момент се случва на най-голямаат сцена във футбола - световното първенство. На Мондиал 1986 Аржентина е в група с Италия, България и Южна Корея. "Гаучосите" оглавяват групата си, като побеждават корейците с 3:1, завършват при равенство 1:1 с италианците и побеждават България с 2:0. На 1/8-финалите побеждават Уругвай с 1:0, а на 1/4-финалите съперник ще им бъде Англия. От своя страна, "трите лъва" излизат от групата си с Мексико, Полша и Португалия като втори, а на 1/8-финалите побеждават Парагвай с 3:0.

Диего Марадона и "Божията ръка"

1/4-финалната среща между Аржентина и Англия се провежда на 22 юни, пред 114 580 зрители на легендарния стадион "Ацтека" в Мексико Сити, столицата на домакина Мексико. През първото полувреме не се случва нищо запомнящо се. Но втората част е коренно различна. Още в 51-ата минута южноамериканците повеждат, и то с какъв гол. Диего Марадона прави пробив пред наказателното поле на Англия и опитва двойно подаване с Хорхе Валдано. Английският полузащитник Стив Ходж се опитва да изчисти топката, но вместо това я прехвърля високо назад към собственото си наказателно поле. Марадона, въпреки ниския си ръст (165 см), изскача срещу високия английски вратар Питър Шилтън (185 см). Осъзнавайки, че няма как да достигне топката с глава, Дон Диего протяга лявата си ръка и я боксира покрай излизащия Шилтън право в мрежата.

Марадона отбелязва и "Гола на века"

Голът е зачетен и така Аржентина повежда. Само 4 минути по-късно "гаучосите" удвояват предината си. Голмайстор отново е Диего Марадона, а попадението му ще бъде запомнено като "Гола на века". Той получава топката отколо центъра на терена, преминава през половината отбор на Англия и вкарва за 2:0. До края на срещата Гари Линекер връща едно попадение в 81-ата минута, но няма време за обрат и мачът завършва при резултат 2:1 за Аржентина. Интересен факт е, че в този легендарен сблъсък има българско участие. Страничният съдия, който признава гола с ръка на Марадона, е Богдан Дочев.

🚨⚽️: The football with which Diego Maradona scored his famous 'hand of God' goal at the 1986 World Cup has sold at auction for £2.5m.



The ball had been expected to fetch nearer £7.3m.💶 pic.twitter.com/3ZPfmhEqvQ — Lets Go (@_letsgoooooo) August 24, 2026

Топката, докоснала "Божията ръка" се продава за 3.35 милиона долара

След победата над Англия, Аржентина отстранява Белгия след 2:0 на 1/2-финала и печели Световното първенство в Мексико през 1986 г., като побеждава Германия с 3:2 на финала. А днес, топката, с която Диего Марадона вкара гола с "Божията ръка" срещу Англия струва над 3 милиона долара. Тя беше продадена на търг, организиран от американската аукционна къща "Heritage Auctions". Началната цена на иконичното кълбо е 2.5 милиона евро, а настоящият ѝ собственик наддава за нея до 3.35 милиона долара. Толкова остава и крайната ѝ цена, а победителят от търга е обявен като частен колекционер, пожелал да остане анонимен.

Дори 10 милиона долара не могат да купят вечността

Така един от най-иконичните моменти в исторята на футбола остава запечатан и във финансовата страна на спорта. Да, той не може да бъде оценен с пари, въпреки очакванията на широката аудитория бише цената на великата топка да достигне и 10 милиона евро. Но оценката му идва от друго място. Вечната памет и спомена за него го овековечават - нещо, което не може да се куби, било то и с 10 милиона долара.

Автор: Николай Илиев

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