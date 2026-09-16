Нов "майстор": "Най-голямата ми мечта е да стана шампион с ЦСКА 1948"

ЦСКА 1948 се превърна в един от най-постоянните клубове в България през последните години. През миналия сезон "червените" завършиха на второ място в Първа лига - най-престижното класиране в цялата им история. Така те се състезаваха и за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите, но отпаднаха от гръцкия Панатинайкос. С изявите си ЦСКА 1948 става все по-привлекателна дестинация за чужденци, които искат да пробият в Европа. Един от тях е бразилецът Емерсон Барбоса, който е едно от новите попълнения на "червените".

Емерсон Барбоса: "Много съм щастлив, че съм тук"

Емерсон Барбоса даде интервю пред каналите на клуба, в което благодари на ЦСКА 1948, че му дава възможност да играе в Европа и заяви, че мечтае да стане шампион на България. Ето какво каза Барбоса: "Благодарен съм на ЦСКА за възможността, която ми дава да играя в Европа. Много съм щастлив, че съм тук. Моят стил на игра е много офанзивен. Обичам да се включвам в атака и да помагам на отбора в нападение с доста агресия. Но в същото време във фаза защита давам всичко от себе си.

Още: Ясен е жребият за новия турнир в българския футбол! Дерби ЦСКА - ЦСКА 1948 на старта

"Пристигам с много желание и глад за успехи"

Като всеки бразилец, който действа на позицията ляв бек, идолът ми е Роберто Карлос. Това е футболистът, който още от дете, откакто започнах да играя, е пример за мен. Не само за мен, със сигурност и за много хора по света. Обичам да прекарвам свободното си време с жена ми и дъщеря ми. Пристигам в ЦСКА с много желание и глад за успехи. Ще направя всичко по силите си, за да се преборя за титулярно място и ще докажа, че имам качества. Най-голямата ми мечта е да стана шампион".

Още: Пълно класиране в Първа лига 2026/27 - жестока битка на върха