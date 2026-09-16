Съдът в Хага се произнесе: Ето каква присъда получи Хашим Тачи

Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага. Съдът призна за наказателно отговорни и четиримата подсъдими - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово.

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Съдебният състав определи престъпленията като тежки и широко разпространени. Те са били извършени в 14 общини в Косово и два района в Северна Албания. Съдът установи, че членове на Армията за освобождение на Косово (АОК) са убили 96 души, които не са участвали активно във военните действия. Доказано е и незаконното задържане на най-малко 385 души.

Същевременно съдът прие, че обвинението не е доказало наличието на широко разпространено нападение срещу цивилното население, поради което обвиненията за престъпления срещу човечеството не бяха доказани.

"Съдебният състав установи, че обвинението не е успяло да докаже извършването на такова широко разпространено нападение срещу цивилното население", заяви председателстващият съдия Чарлз Смит.

Съдът продължава произнасянето на първоинстанционната присъда по другите обвинения срещу четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Смит представя резюме на съдебното решение и разглежда историческите обстоятелства около обвинителния акт, включително събитията в Косово през обхванатия от обвиненията период.

Процесът започна на 3 април 2023 г. Съдията заяви, че той е протекъл в атмосфера на сплашване на свидетели. Някои са оттеглили или променили показанията си поради опасения за своята сигурност и тази на семействата си, докато много други са свидетелствали „смело и решително“.

Стотици граждани се събраха на площад „Скендербег“ в Прищина, за да наблюдават заседанието на голям екран. Мнозина носят знамена и символи на АОК.

Cheers in Prishtina as The Hague drops two main charges: war crimes and crimes against humanity against Thaçi and others. pic.twitter.com/zIZMUl6i3b — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) September 16, 2026