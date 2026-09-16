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Съдът в Хага се произнесе: Ето каква присъда получи Хашим Тачи

16 септември 2026, 12:10 часа 997 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Съдът в Хага се произнесе: Ето каква присъда получи Хашим Тачи

Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше признат за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага. Съдът призна за наказателно отговорни и четиримата подсъдими - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово.

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Съдебният състав определи престъпленията като тежки и широко разпространени. Те са били извършени в 14 общини в Косово и два района в Северна Албания. Съдът установи, че членове на Армията за освобождение на Косово (АОК) са убили 96 души, които не са участвали активно във военните действия. Доказано е и незаконното задържане на най-малко 385 души.

Същевременно съдът прие, че обвинението не е доказало наличието на широко разпространено нападение срещу цивилното население, поради което обвиненията за престъпления срещу човечеството не бяха доказани.

"Съдебният състав установи, че обвинението не е успяло да докаже извършването на такова широко разпространено нападение срещу цивилното население", заяви председателстващият съдия Чарлз Смит.

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Съдът продължава произнасянето на първоинстанционната присъда по другите обвинения срещу четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК).

Смит представя резюме на съдебното решение и разглежда историческите обстоятелства около обвинителния акт, включително събитията в Косово през обхванатия от обвиненията период.

Процесът започна на 3 април 2023 г. Съдията заяви, че той е протекъл в атмосфера на сплашване на свидетели. Някои са оттеглили или променили показанията си поради опасения за своята сигурност и тази на семействата си, докато много други са свидетелствали „смело и решително“.

Стотици граждани се събраха на площад „Скендербег“ в Прищина, за да наблюдават заседанието на голям екран. Мнозина носят знамена и символи на АОК.

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Хашим Тачи Хага
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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