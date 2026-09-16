"Ремонт до 13-и, а топла вода още няма": Павела Митова заплаши да се изкъпе протестно с леген пред Столична община

Въпреки че крайният срок на планирания от "Топлофикация" ремонт, заради който в голяма част от столицата топлата вода беше спряна, дойде и мина, не е ясно кога софиянци ще могат отново да се радват на топла вода.

Коментар по въпроса направи Павела Митова от "Има такъв народ", която заплаши, че ако и утре водата не бъде пусната, ще предприеме символичен протест, къпейки се с вода от леген под прозорците на Столична община.

Тя отправи апел към столичния кмет Васил Терзиев да вземе мерки, защото неяснотата в настоящата ситуация е недопустима.

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"Уважаеми господин Терзиев, Имам един изключително сложен инфраструктурен въпрос към Вас. Почти като за магистърска теза: Кога ще имаме топла вода? На 28 август „Топлофикация София“ реши, че около една трета от София може да премине в режим на духовно пречистване и спря топлата вода. На сайта беше обявено, че ремонтът ще приключи на 13ти септември. Разбирам. Ремонти трябва да се правят. Само че има един малък проблем… 13ти септември мина", написа Митова.

"Аз, като човек, който по някаква причина все още смята къпането за цивилизационно постижение, започнах да чакам. Нямам бойлер. По думите на ВиК такъв не може да бъде инсталиран в помещението. Тоест, за разлика от по-просветените граждани, които очевидно могат да се върнат към традициите на XIX век, аз нямам дори тази възможност. Затова приех съдбата си философски. Заминах на почивка: там, където има топла вода. Върнах се. Започнах да ходя на гости у приятелка, чийто апартамент е на газ. Ходя на фитнес. Не заради спорта вече…. Заради банята. Започнах да гледам на душа във фитнеса с онова благоговение, с което средновековният човек вероятно е гледал катедрала. И така стигнах до заветната дата 13ти септември, 23:59 ч. Чаках. Нищо. Вместо топла вода на сайта се появи ново откровение: 14ти септември. Изчаках и него. След това: 15ти септември… Днес вече се събудих без особени очаквания към живота, институциите и топлопреносната мрежа. А сега разбирам, че евентуално може да имам топла вода на 17-ти септември", описва тя хронологията на проблема.

"Господин Терзиев… Васе… аз не знам дали това се води „ремонт“, „управление на инфраструктура“ или някакъв изключително авангарден експеримент по градска устойчивост, но ако идеята е поне да се правим за пред хората, че София е европейска столица, бих предложила да започнем с нещо революционно: топла вода.

Не искам метро до всяка баня. Не искам фонтан с минерална вода пред дома си. Не искам дори дигитален близнак на София. Искам да завъртя крана и от него да потече топла вода! Може би това е твърде консервативно очакване от XXI век, за човек от демократичната общност", добави още тя.

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Митова заплаши, че ще направи протестно къпане пред Столична община, ако се наложи да чака още един ден топлата вода да бъде пусната.

"Затова, господин кмете, имам и резервен план. Ако на 17-ти септември отново няма вода, ще дойда пред Столична община с леген и преварена вода и ще се къпя там…под прозореца Ви. Не знам дали този протест ще бъде особено ефективен за пред хората. Но едно нещо ми се струва сигурно: гледката на Вас лично няма да Ви хареса", предупреди тя.

"С уважение към всички, които в момента също живеят в най-новата софийска форма на СПА туризъм: „Къпане извън дома“ и с благодарност към фитнес залата. Здрав дух в здраво тяло!", завършва иронично поста си Митова.