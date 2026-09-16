На "Герена" имат ясен план за зимата - "по-скромен" Левски на трансферния пазар

Въпреки че летният трансферен прозорец приключи преди броени дни, в Левски вече мислят за зимната селекция. "Сините" се представиха много силно на пазара, като доведоха девет много класни футболисти това лято. Става въпрос за Сержиньо, Алекс Сентейес, Марко Груич, Рейналдо, Давид Кусо, Мехди Мубарик, Петко Христов, Хевертон и Адриан Райчев. Въпреки това, на "Герена" вече мислят как да се подсилят на ключови зони през лятото, но само до там.

От Левски вече работят по зимната селекция

Логично, "сините" ще бъдат много по-скромни през зимния трансферен прозорец. Това разкри пред "Мач Телеграф" една от основните фигури на "Герена" - Георги Костадинов. Спортният директор на клуба, който е и бивш капитан на отбора, каза: "През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи. Надявам се да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично."

ОЩЕ: Ясен е жребият за новия турнир в българския футбол! Дерби ЦСКА - ЦСКА 1948 на старта

Преди дни се проведе Общото събрание на акционерите на Левски, на което бяха преразпределени позициите по високите етажи. Досегашните Надзорен и Управителен съвет са заменени от един общ Съвет на директорите. В него ще участват Даниел Боримиров, Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Досегашният мажоритарен собственик Наско Сираков остава в клуба на позицията на почетен президент. На следващото заседание на "сините" шефове ще стане ясно кой каква длъжност ще изпълнява.

ОЩЕ: В Англия останаха изненадани от новия директор на Левски