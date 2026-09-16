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Vivacom с 4 отличия на Career Show Awards 2026

16 септември 2026, 12:10 часа 1224 прочитания 0 коментара
Снимка: Vivacom
Vivacom с 4 отличия на Career Show Awards 2026

Vivacom с двойно повече отличия на тазгодишните награди Career Show Awards спрямо предишните издания. Всяка година конкурсът отличава компаниите с най-високи постижения в сферата на управлението на хора и работодателската марка.

Vivacom спечели Злато в категорията „Развитие на лидерски умения“ с цялостната си концепция за развитие на лидерите, която обхваща всички управленски нива и е съобразена с опита и спецификата на всяка роля.  Целта е една – бърз трансфер на наученото в практиката и подкрепа за още по-силно управление на екипите.

В категорията „Тиймбилдинг“ Vivacom спечели Сребро с Vivacom Run Fest –инициатива, чрез която компанията насърчава активния начин на живот, екипния дух и силното чувство за принадлежност. Фестивалът на бягането се проведе в 5 града и обедини над 250 участници от цялата страна, създавайки силни връзки между хората във Vivacom.

Журито присъди Бронз на телекома в категорията „Стратегия за привличане на таланти“ за поддържането на силна работодателска марка и развитието на програми в подкрепа на образованието. Сред знаковите младежки програми на Vivacom са Лятна стажантска програма; Vivacom Техническа академия в партньорство с ТУ – София; Практикантска програма и др. Тази година телекомът добави нови пилотни инициативи, сред които програмата Job Lab за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна.

Vivacom е единственият телеком, който влезе в топ 3 на категорията „Любим работодател“, печелейки бронзово отличие. Категорията се определя чрез публичен вот и отличава работодателите, които се радват на най-силна обществена подкрепа.

Тези отличия за нас са най-вече признание за екипите, които всеки ден влагат енергия, идеи и желание да се развиват. Вярваме, че когато хората имат възможност да учат, да споделят и да растат заедно, това се усеща и в успеха на бизнеса. Ето защо за нас развитието на хората не е просто част от стратегията – то е начинът, по който изграждаме бъдещето на Vivacom.“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Vivacom
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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