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Баща уби детето си и се самоуби в София

16 септември 2026, 12:32 часа 1472 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Баща уби детето си и се самоуби в София

40-годишен мъж е скочил от петия етаж на блока, в който живее в столичния кв. "Младост", след като наръга многократно 6-годишното си дете. По информация на bTV в апартамента не е имало никой друг. Загиналото дете е момче.

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Сигналът за тежкото престъпление е подаден в 11:20 часа.

От Спешна помощ потвърдиха, че имат такъв сигнал, и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Eкипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата.

Причините за тежкия инцидент се изясняват.

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Самоубийство убийство Младост
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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