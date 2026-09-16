Баща уби детето си и се самоуби в София

40-годишен мъж е скочил от петия етаж на блока, в който живее в столичния кв. "Младост", след като наръга многократно 6-годишното си дете. По информация на bTV в апартамента не е имало никой друг. Загиналото дете е момче.
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Сигналът за тежкото престъпление е подаден в 11:20 часа.
От Спешна помощ потвърдиха, че имат такъв сигнал, и заявиха, че веднага са изпратени две линейки. Eкипите обаче единствено са установили смъртта и на двамата.
Причините за тежкия инцидент се изясняват.
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