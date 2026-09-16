Кабинетът "Радев":

Още един тим от Първа лига остана без треньор - обявява заместника му до часове

16 септември 2026, 12:09 часа 821 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Още един тим от Първа лига остана без треньор - обявява заместника му до часове

Още една треньорска глава падна в Първа лига. Въпреки че са минали само девет кръга от началото на сезона, редица клубове предприеха треньорски рокади. Сега и новакът в елита "последва" примера. Ръководството на Дунав Русе официално обяви раздялата си с Емануел Луканов. В позицията на клуба се посочва, че решението е взето по взаимно съгласие. "Драконите" не посочиха конкретна причина, но се предполага, че става въпрос за представянето на тима.

Дунав Русе остана без треньор

Емануел Луканов пристигна в Русе в началото на лятото. Той пое отбора от Георги Чиликов, който върна "драконите" в елита, но се оттегли веднага след края на миналия сезон. Под ръководството на Луканов тимът записа една победа, едно равенство и 7 загуби в първите девет кръга. С тези резултати Дунав заема последната позиция в класирането в Първа лига с едва четири точки. Толкова има и Локомотив София, но води по голова разлика. На една точка пред тях е Черно море.

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Емануел Луканов

Позицията на "драконите": 

"ФК Дунав Русе и старши треньорът Емануел Луканов се разделят по взаимно съгласие. Клубът благодари на Емо за отдадеността и професионализма му начело на отбора и му пожелава успех в бъдещите професионални предизвикателства. Успех, Емо! Информация относно новия старши треньор на Дунав и неговото представяне ще бъде обявена по-късно днес", написаха от Дунав Русе.

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Първа лига Дунав Русе Емануел Луканов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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