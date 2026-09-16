Шеф на Лудогорец разкри за Томас Райс: Нямаше как да го спрем

Ръководството на Лудогорец е изправено пред неочакван проблем на този етап от сезона. Девет кръга след началото на кампанията в Първа лига "орлите" останаха без треньор. Томас Райс поднесе голямата изненада на седмицата и напусна Разград, за да поеме турския гранд Трабзонспор. Клубът уволни легендата си Фатих Теке и търсеше негов заместник, като преговаряше с Райс и Стефано Пиоли. Изглежда, германският специалист е склонил бързо и остави Лудогорец.

Шеф на Лудогорец призна за напускането на Райс

Часове след като Райс пристигна в Трабзон, спортният директор на разградчани Георги Караманджуков разясни ситуацията. В интервю пред Gong.bg, той разкри, че е нямало как да спрат германеца. Всъщност 52-годишният специалист е провел тренировката на отбора във вторник и в края на деня е заминал за южната ни съседка. Очаква се днес той официално да стане треньор на Мохамед Салах и компания. Все още не е ясно каква компенсаторна сума ще получат "орлите".

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"Нямаше как да спрем Томас Райс. Той няма освобождаваща клауза от 1 милион евро в договора с нас. Всичко е въпрос на преговори, може да получим и повече от 1 милион евро", заяви директорът. "Томас Райс води тренировката вчера през деня, след което отлетя за Турция. Ние като клуб му разрешихме да води разговори с Трабзонспор. Ще се съобразим с желанието му."

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