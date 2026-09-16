Войната в Украйна:

Шеф на Лудогорец разкри за Томас Райс: Нямаше как да го спрем

16 септември 2026, 11:45 часа 457 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шеф на Лудогорец разкри за Томас Райс: Нямаше как да го спрем

Ръководството на Лудогорец е изправено пред неочакван проблем на този етап от сезона. Девет кръга след началото на кампанията в Първа лига "орлите" останаха без треньор. Томас Райс поднесе голямата изненада на седмицата и напусна Разград, за да поеме турския гранд Трабзонспор. Клубът уволни легендата си Фатих Теке и търсеше негов заместник, като преговаряше с Райс и Стефано Пиоли. Изглежда, германският специалист е склонил бързо и остави Лудогорец. 

Шеф на Лудогорец призна за напускането на Райс

Часове след като Райс пристигна в Трабзон, спортният директор на разградчани Георги Караманджуков разясни ситуацията. В интервю пред Gong.bg, той разкри, че е нямало как да спрат германеца. Всъщност 52-годишният специалист е провел тренировката на отбора във вторник и в края на деня е заминал за южната ни съседка. Очаква се днес той официално да стане треньор на Мохамед Салах и компания. Все още не е ясно каква компенсаторна сума ще получат "орлите".

ОЩЕ: Извънредно: Лудогорец остана без треньор! (ВИДЕО)

Георги Караманджуков

"Нямаше как да спрем Томас Райс. Той няма освобождаваща клауза от 1 милион евро в договора с нас. Всичко е въпрос на преговори, може да получим и повече от 1 милион евро", заяви директорът. "Томас Райс води тренировката вчера през деня, след което отлетя за Турция. Ние като клуб му разрешихме да води разговори с Трабзонспор. Ще се съобразим с желанието му."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Лудогорец разкара обявен за най-скъпия футболист в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
лудогорец Георги Караманджуков Томас Райс
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес