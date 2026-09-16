Звездата на Залцбург се закани на Левски - иска да направи разликата в София

Отборът на Левски се подготвя за първия си мач от груповата фаза на Лига Европа. "Сините" ще посрещнат австрийския Ред Бул Залцбург на Националния стадион "Васил Левски" в четвъртък, 17 септември. Двубоят е с начален час 19:45 българско време. Часове преди сблъсъка централният нападател на "биковете" Карим Конате даде ексклузивно интервю пред Sportal.bg. В него най-скъпият играч в състава на австрийци сподели очакванията си към двубоя.

Карим Конате: Очакваме труден мач

Конате не скри факта, че отборът се подготвя за тежко гостуване в София. Той отдели специално внимание на атмосферата, която очаква от "сините" привърженици. След това заяви, че се надява да изиграе ключова роля в мача и да направи разликата както срещу Левски, така и в останалите европейски срещи на тима: "Очакваме труден мач! Левски е много силен отбор в България. Те са на първо място в първенството и очакваме много труден двубой. Ние обаче очакваме да направим добър мач. Фокусирани сме върху мача в София. Много е трудно, когато играеш като гост. Атмосферата ще бъде много добра. Всички са готови за тази атмосфера, след като играеш в Лига Европа или Шампионската лига."

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"Моята цел е да правя разликата в такива големи европейски мачове. Ние сме нова група и мисля, че имаме нужда от време, но сме на прав път. Трябва да продължим да се учим и да вървим, за да имаме успешен сезон. Когато видиш качеството на отбора си мисля, че сме готови да се борим във всеки един турнир и състезание, но ще работим мач за мач. Моята цел е да помагам на отбора, да вкарвам голове и да правя асистенции. Не мога да кажа една единствена цел, но всичко ще се случи. За клуба е едно - всичко, за което се състезаваме. За първенството, Лига Европа и Купата. За мен е важно да играя колкото мога и да бележа", каза още нападателят.

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