Георги Костадинов разкри плановете на Левски за две бразилски звезди

През последните години в Левски залогът се вдига с всяка изминала година. През изминалия сезон "сините" станаха шампиони за пръв път от 17 години насам, а през настоящата кампания ще играят в основната фаза на Лига Европа и имат реална възможност за продължаване към елиминациите. За целта те трябва да задържат звездите си, за да запазят ядрото на отбора. По темата говори спортният директор на Левски Георги Костадинов, като разкри плановете на "сините" за Евертон Бала и Майкон.

Георги Костадниов: "Трябва да се придържаме към някаква финансова рамка"

Ето какво каза Георги Костадинов пред колегите от "Мач Телеграф": "Разговорите с Майкон и с Бала продължават. Ние като спортно-техническо ръководство правим всичко по силите си те да останат, но разбира се трябва да се придържаме към някаква финансова рамка. Надявам се, че те ще оценят усилията от наша страна и накрая ще успеем да се срещнем в името на Левски".

Още: На "Герена" имат ясен план за зимата - "по-скромен" Левски на трансферния пазар

Еверон Бала и Майкон бяха ключови за Левски

През миналия сезон двамата бразилци бяха сред най-важните играчи в състава на Хулио Веласкес, като Евертон Бала записа 45 мача, а Майкон - 43. От началото на новия сеозн Бала все още не е намерил головата форма, в която се намираше през миналата кампания, като вече изигра 17 срещи, но вкара само 2 попадения. От своя страна Майкон е записал 14 мача, като пропусна някои заради мускулни проблеми.

Още: Ако бие Залцбург: Левски избива трансферите на Майкон и Сангаре!