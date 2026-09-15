Извънредно: Лудогорец остана без треньор! (ВИДЕО)

Лудогорец остана без старши треньор! Томас Райс вече е в Трабзон, където ще поеме местния гранд Трабзонспор. Германският специалист пристигна в турския град с частен самолет, а местните медии показаха кадри от посрещането му от привърженици на "Черноморската буря". Райс бе окичен с шал на клуба, помаха на феновете и дори се включи в традиционното им скандиране "ючлю", с което ясно показа, че преминаването му в турския клуб е факт.

Райс пристигна в Турция с шалче на Трабзонспор

Назначението на германеца идва след раздялата на Трабзонспор с клубната легенда Фатих Теке. Турският гранд преживява колеблив старт на сезона и ръководството е взело решение да потърси бързо решение на треньорския пост.

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Изборът е паднал върху Райс, който отлично познава турския футбол. Преди да застане начело на Лудогорец, германският специалист водеше именно в Турция - Самсунспор. Сега той се завръща в южната ни съседка, но този път начело на един от най-популярните клубове в страната, в който играе и суперзвездата Мохамед Салах.

По този начин Лудогорец остава без наставника, с когото започна настоящия сезон. Раздялата идва изненадващо, след като Райс трябваше да бъде човекът, който да води "орлите" в битката за титлата и в европейските им мачове. Сега в Разград ще трябва да намерят нов треньор, който да поеме отбора.

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Thomas Reis taraftarlara üçlü çektirdi ❤️💙 pic.twitter.com/AF2m1QUFIO — 61saat (@61saat) September 15, 2026