Критично ниско ниво на водата в Дунав: На места дъното е покрито с растения с височина 2 м

Нивото на водата в Дунав е спаднало до рекордно ниско ниво поради продължителна суша. Корабоплаването в някои участъци е практически парализирано, баржи засядат, а близо до румънския град Корабия водата се е отдръпнала толкова много, че по речното корито са израснали растения с височина до два метра. Румънският телевизионен канал ProTV съобщава за критичния спад на нивото на водата в речното корито.

Критичен спад в нивото на водата в река Дунав

Дебитът на Дунав спадна до приблизително 1250 кубически метра в секунда – най-ниското ниво за целия период на хидроложки наблюдения.

Последиците от сушата са особено забележими в Корабия, в окръг Олт. Местното туристическо пристанище вече е затворено: водите почти напълно са се оттеглили, оставяйки след себе си обширни пясъчни и кални площи. Някои лодки, понтони и плавателни съдове за развлечение са заседнали на сушата или са заседнали в калта.

Румънската медия ProTV съобщава, че на входа на туристическото пристанище преди пет месеца дълбочината на водата е била 2 метра. Сега на това място растат растения с височина до 2 метра.

Спадът на нивата на водата е разкрил обширни пясъчни плитчини, които на места се простират почти до средата на реката.

Ниските нива на водата създават проблеми не само за корабоплаването. Дунав се използва за охлаждане на реакторите на АЕЦ „Черна вода“.

За да се предотврати енергийна криза, в района около станцията се извършват драгиращи операции. Специална техника разбива пясъчните плитчини, които възпрепятстват нормалния поток на водата.

Междувременно водните запаси остават критично ниски. Според ProTV, дебитът в реално време е бил приблизително 1300 кубически метра в секунда, докато за охлаждане на реакторите са необходими поне 1400 кубически метра.

Министърът на енергетиката Кристиан Бушой споделя, че прогнозите не са никак добри.

„Прогнозите не са много обнадеждаващи. Драгирането продължава и тези мерки може да помогнат, но не могат да заместят това, което би трябвало да се случи по естествен път“, казва той.

Рекордният спад в нивото на водата вече оказа сериозно влияние върху корабоплаването. Някои баржи са заседнали и може да отнеме месеци, за да бъдат извадени.

Един от конвоите, регистриран в България, не е в състояние да продължи движението си по Дунав повече от месец и половина.

Адриан Майзел, говорител на Администрацията на Долен Дунав в Галац, заяви, че на много места са регистрирани исторически най-ниски нива.

„Достигнати са исторически дъна. Те са превишени на почти всички места, дори нагоре по течението от румънския сектор“, отбеляза той.

Мащабът на проблема може да се види и на фериботния прелез между Галац и Тулча. Поради спадащото ниво на водата, конструкцията, която преди това е осигурявала достъп на превозни средства до ферибота, сега е на приблизително четири метра над повърхността на реката.

Загубите вече са за милиони.

Ситуацията може да се подобри донякъде през следващите дни поради валежите в Централна Европа. Въпреки това, дори и при леко увеличение на оттока, се очаква нивото на Дунав да остане значително под нормалното за дълго време.

Припомняме, че тази година Дунав преживя един от най-лошите периоди на ниско ниво на водата от десетилетия. Горещи вълни и суша в Централна Европа доведоха до рязък спад на нивото на реката. Нови изображения ясно показват острови, образувани от пясъчни наноси, както и малки ръкави, разделящи румънските и българските брегове.

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