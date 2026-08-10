Фойерверки се взривиха сред тълпата на плаж в Испания, десетки са ранени (ВИДЕО)

Най-малко 27 души са пострадали, а 14 са настанени в болница, след като фойерверки се взривиха и полетяха към тълпата на плаж в Испания. Ракетата е била изстреляна над морето близо до Бенидорм в ранните часове на неделята като част от мащабно местно тържество, но е променила траекторията си и се е насочила към хората, събрали се по крайбрежната ивица в Алтеа.

Around 27 people were injured at a festival in Spain due to a pyrotechnic malfunction. pic.twitter.com/rpJPIx5Vu0 — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2026

На мястото незабавно са пристигнали екипи на спешна помощ, за да евакуират и окажат помощ на пострадалите. 14 души са откарани спешно в болница в Аликанте, като 11 от тях са настанени в отделението за изгаряния, а други 13 са транспортирани до здравния център в Алтеа.

„Това, което трябваше да бъде вечер на веселие, завърши с моменти на истинска паника. Фойерверкът се насочи право към мястото, където се намирахме на плажа, и хората започнаха да бягат“, разказа един от очевидците.

На ужасяващи кадри се вижда как фойерверки тип „паун“ се взривяват над морето, докато един от тях не излиза от контрол и се насочва директно към тълпата. Вижда се голям стълб бял дим, а на записа се чуват писъците на паникьосани хора.