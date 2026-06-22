Настоящият клуб на трансферна цел на ЦСКА "цака" столичния тим с нов договор за звездата си

Столичният гранд ЦСКА е на път да се размине с една от трансферните си цели за лятото. Ръководството на "армейците" работи усилено по тазгодишната селекция в опит да не повтори грешката си от последните два сезона. През миналите две лета от Борисовата градина закъсняха с привличането на нови играчи и това им струва скъпо, най-вече за Душан Керкез и Томислав Стипич, които започнаха катастрофално кампаниите си и бяха уволнени. Сега, с Христо Янев начело и предстоящо участие в предварителната фаза на Лига Европа, ЦСКА иска да действа навреме.

ЦСКА може да се размине с италиански халф

До този момент "армейците" се подсилиха единствено с нападателя на Локомотив Пловдив - Жоел Жварц, докато Матиас Фаетон, Кевин Додай, Сейни Санянг и Мартин Стойчев се завърнаха от наем. Сигурно е, че от ЦСКА не са приключили с трансферите, но една от целите им май ще се изплъзне. Става въпрос за двукратния шампион в Серия А с Интер - Стефано Сенси. В момента той е част от редиците на кипърския Анортозис и обмисля дали да удължи престоя си там или да напусне.

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Анортозис цака ЦСКА с нов договор за Сенси

Сега медиите в Кипър съобщиха, че Сенси е дал принципно съгласие на офертата за нов договор на Анортозис. Въпреки това в информацията се посочва, че халфът продължава да води преговори с "червените" и те все още са фаворит за подписа му. Предложението на Анортозис е за контракт до лятото на 2029 година с гарантирани 1.1 милиона евро, както и обещани бонуси. Очаква се в следващите дни италианецът да вземе решение за бъдещето си, а от ЦСКА са готови да извадят 200 хиляди евро, пише "Тема Спорт".

Хората по високите етажи в Борисовата градина работят усилено и по привличането на десния бек Ерик Меса от Естудиантес. Той се предвижда да бъде конкуренция на Давид Пастор след раздялата с Иван Турицов. "Армейците" следят още и свободния агент Диниш Алмейда и Ивайло Чочев от Лудогорец, за които се пише, че остават в селекционните планове на клуба.

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