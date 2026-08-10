До 90 евро годишно: Колко струва лечението от джоба ни

През 2025 г. българските пациенти са доплащали от джоба си средно по 6,78 евро за всяка опаковка лекарство, отпускано по здравна каса. Това показват данни от новия интерактивен калкулатор "Доплащане.БГ", изготвен на базата на официалните отчети на НЗОК. Общо за лекарства по здравната каса през 2025 г. са доплатени 381 млн. евро. От тях 24,8%, или 293,7 млн. евро, са били платени директно от пациентите, а още 87 млн. евро - от фармацевтичните компании под формата на отстъпки.

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Широкоразпространените социално-значими незаразни хронични болести като хипертония, предсърдно мъждене, диабет тип 2, стенокардия, сърдечна недостатъчност и последици от инсулт формират основния дял от доплащането за лекарства по НЗОК в България, като представляват 243,3 млн. евро от 380,7 млн. евро доплащане през 2025 г., т.е. почти 2/3 (63,9%) от всичко доплатено от джоба на пациентите.

Специално за лекарствата за хипертонична болест на сърцето данните показват, че тук пациентите доплащат средно 3,74 евро. Ако човек приема условно две лекарства за хипертонична болест месечно, доплаща средно около 7.4 евро на месец, или 90 евро годишно за медикаментите си, сочи калкулаторът.

За глаукома и болест на Паркинсон средното доплащане от пациент е около 5 евро на лекарство, за остеопороза с патологична фрактура - близо 60 евро доплащане на месец, за атопичен дерматит - близо 10 евро и др.