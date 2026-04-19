Обявиха съдиите за 1/2-финалите на Купата на България

От Българския футболен съюз обявиха съдийските назначение в първите полуфинални двубои за Купата на България. На 21 април Лудогорец и ЦСКА ще премерят сили под ръководството на рефера Кристиян Колев. Негови помощници ще бъдат Христо Хаджийски и Йордан Петров. На ВАР ще бъдат Георги Давидов и Тодор Киров като асистент. Арбитърът от Вечното дерби Мариян Гребенчарски ще води другия полуфинал между Арда и Локомотив Пловдив.

Петър Митрев и Тодор Вуков ще са по тъчлинията с флагове в ръка. На ВАР ще бъдат Станимир Тренчев с асистен Мартин Марков.

Съдийски назначения за първите полуфинални срещи в Купа на България, сезон 2025-2026

21 април 2026 г., вторник, 19:00 ч.

ПФК Лудогорец (Разград) - ПФК ЦСКА (София)

ГС: Кристиян Николов Колев, АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Георги Генов Нарлев

22 април 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - Локомотив (Пловдив)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Кольо Димитров Данев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.