Зеленски: Подписахме споразумения за доставка на дронове в Близкия изток

Украйна вече е подписала 10-годишни споразумения за доставка на дронове с три страни от Близкия изток: Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за телемаратона. Според него, запитвания за украински продукти вече са получени от 11 държави – не само от Близкия изток, но и от Кавказ. Общо са планирани поне 10 различни споразумения за износ на определени видове украинско оръжие, отбеляза президентът.

„Предвижда се съвместно производство – изграждането на наши производствени линии както в Украйна, така и в други страни. Нови технологии, които разработваме съвместно с една или друга държава, в които те инвестират. И има споразумение за годишно финансиране със съответната сума и фиксиран брой години“, каза Зеленски.

Според украинския президент, военноморските дронове Magura V.5 и Sea Baby също са част от „споразумението за дронове“. Следователно, те биха могли скоро да бъдат видени например в Ормузкия проток. Зеленски също така подчерта, че Украйна може да помогне за отпушването на тази транспортна артерия. „Що се отнася до защитата, можем да бъдем там. Що се отнася до конвоя, можем да помогнем“, отбеляза той.

Износ на украински дронове за Близкия изток

След избухването на войната в Иран, страните от Близкия изток се сблъскаха с проблема с масираните атаки на Шахед, които бяха непрактични за прихващане с ракети. Това веднага предизвика интерес към украинските дронове-прехващачи. През март президентът Володимир Зеленски предприе обиколка на страните от региона, където обсъди възможностите за сътрудничество в областта на оръжията с местните лидери.

В същото време украинските производители на оръжие се опасяват, че макар украинската бюрокрация да е бавна в издаването на разрешителни за износ на оръжие, доходоносният пазар може да бъде завзет от конкуренти от Европа и Съединените щати.

